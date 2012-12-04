Cassini uzay aracının çektiği bir fotoğraf, Dünya’da kopan şiddetli bir hortuma benzetildi.

Saniyede 500 metre hızla esen rüzgarların oluşturduğu hortumun, Dünya’daki benzerlerinin binlerce katı büyüklüğünde olduğu belirtildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Satürn'ün buzul uydusunun, eşine rastlanmamış bir madde yaydığı kaydedildi.

Satürn’ü ve uydularını 2004’ten itibaren yakından takip eden Cassini ve beraber çalıştığı Huygens uzay aracı, 27 Kasım günü Dünya’ya ilginç bir fotoğraf gönderdi.

Fotoğrafta, Satürn’ün kuzey kutbunda kopan şiddetli fırtınaların oluşturduğu dev bir girdap görüldü.

Gök bilimciler, girdabın büyüklüğünü yaklaşık 25 bin km olarak açıkladı. Bu özelliğiyle, dev girdap 12.442 km'lik çapı bulunan Dünya'yı içine alabilecek kadar büyük olduğu bildirildi. Satürn, Dünya'nın 9.41 katı büyüklükte.

Satürn'ün, ayak basılacak bir yüzeye sahip olmadığı ve çok hızlı bir dönüş hızına sahip olduğu için Güneş Sistemi’ndeki en hızlı fırtınalara sahne olan gezegenlerden biri olarak ifade edildi.

Güneş’ten 1.43 milyar kilometre uzaklıktaki gezegenin ekvator kısmında saniyedeki hızında 500 metreye ulaşan rüzgarlar yaşandığı belirtildi. Rüzgarın şiddetinin, kutup noktasına doğru hızlandığı ve sürekli yön değiştirdiği, böylece ortaya girdap şeklinde fırtınalar çıktığı açıklandı.



400 bin mesafeden çekildi



Cassini'nin bu fotoğrafları 400 bin km mesafeden çektiği bildirildi.

Fırtınaların kutuplarda bir araya gelerek oluşturduğu girdapların merkezi, Satürn’ün atmosferinin derinliklerine kadar uzanıyor, böylece bir hortum şeklini alıyor.

Satürn’de bir gün 10.656 saat sürüyor. Gezegenin Güneş etrafındaki dönüşünü tamamlaması ise 29.7 yıl alıyor. Bu süreçler, doğal olarak gaz devindeki mevsimlerin daha uzun olmasını sağlıyor.

Soğuktan daha soğuğa geçen mevsimler, Dünya’dakinin yaklaşık 30 katı uzunlukta oluyor. Gezegendeki en sıcak mevsimde erişilen en yüksek sıcaklık ise -23 derece olduğu kaydedildi.