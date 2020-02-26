Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 760'a yükseldi

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Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 760'a yükseldi. Dünya çapında 80 bin 999 vaka olduğu doğrulandı.

Ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'in salgının başladığı bölgesi Hubey'de görülürken, virüsle bağlantılı en çok ölümlü vakanın yaşandığı ikinci ülke olan Türkiye'nin sınır komşusu İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. İran'da Koronavirüs testi sonuçları pozitif gelen kişiler arasında sağlık bakanı yardımcısı ve bir milletvekili de bulunuyor.

Ayrıca Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağı dün Kovid-19 şüphesiyle Ankara'ya iniş yaptı. Uçakta yapılan taramada 12 yolcunun vücut ısısının kritik seviyenin üzerinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yolcuların 14 günlüğüne gözlem altında tutulacağını belirtti. Türk Hava Yolları (THY) İran'a olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Salgının başladığı Çin'de ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Ülkede dün Koronavirüs kaynaklı 52 yeni ölüm yaşanmasıyla Çin genelinde ölümlü vaka sayısı 2 bin 715'e yükseldi. Ülkede 78 bin 64 doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor, ancak bazı uzmanlar sayının daha fazla olabileceğini savunuyor. Virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke Güney Kore'de görülen vaka sayısı bin 146 oldu.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en büyük yeni tip Koronavirüs salgını İtalya'da yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 322 Kovid-19 vakası olduğu doğrulandı ve 10 kişi hayatını kaybetti. İtalyan yetkililer, salgının daha da büyümesini önlemek için virüsün görüldüğü kasabalara giriş-çıkışı minimuma indirmeye çalışıyor.

Dün, İsviçre, Avusturya ve Hırvatistan, ülkelerinde ilk kez yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğünü duyurdu.