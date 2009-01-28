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Ekonomi

'Dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulsun'

Davos'ta konuşan Çin Başbakanı Ven Ciabao, dünyada "yeni ekonomik düzen" kurulması için çağrıda bulundu

28 Ocak 2009 02:00

Çin Başbakanı Ven Ciabao, dünyada "yeni ekonomik düzen" kurulması için çağrıda bulundu.

İsviçre'nin Davos kentindeki başlayan ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın da katıldığı Dünya Ekonomi Forumunda konuşan Çin Başbakanı Ven, zengin ülkelerin, yoksul ülkelere yardım ederek, dünyadaki ekonomik krizde "sorumluluklarını üstlenmelerini" istedi.

Ven, "Bugünkü sıkıntıları aşmak için tedbir almakla yetinmemeliyiz. Aynı zamanda adil, hakkaniyetli, sağlam ve istikrarlı yeni bir ekonomik düzen kurulması için çalışmalıyız" dedi.

Uluslararası büyük mali kuruluşların reformdan geçirilmesini de isteyen Ven, kalkınma yolundaki ülkelerin uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini söyledi. 
Çin başbakanı, uluslararası işbirliğinin, dünyadaki krize verilecek en iyi cevap olduğunu ifade etti.

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