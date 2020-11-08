Dünyada tespit edilebilen Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti

Dünya genelinde tespit edilebilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 50 milyonu geçti.

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilere göre; dünya genelinde tespit edilebilen Covid-19 vaka sayısı 50 milyon 411 bin 313'e ulaştı. Yaşamını yitiren kişi sayısı ise 1 milyon 258 bin 385.

ABD 10 milyon 187 bin 376 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken bu ülkeyi 8 milyon 519 bin 495 ile Hindistan, 5 milyon 653 bin 561 ile Brezilya, 1 milyon 774 bin 334 ile Rusya, 1 milyon 748 bin 705 ile Fransa, 1 milyon 388 bin 411 ile İspanya, 1 milyon 228 bin 814 ile Arjantin, 1 milyon 171 441 ile İngiltere, 1 milyon 127 bin 733 ile Kolombiya ve 961 bin 938 ile Meksika izliyor.

Türkiye'de ise vaka sayısı bilinmezken, testi pozitif çıkan ve semptom gösteren kişileri tanımlayan 'hasta' sayısı ise 391 bin 739.

Covid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 258 bin 385 kişi yaşamını yitirdi, 35 milyon 640 bin 373 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.