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Dünya

Dünyada sığınmacı sayısı artarken iltica politikaları sıkılaşıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri: Üçüncü ülkelerde yerleştirilmesi gereken 1.2 milyona yakın sığınmacı var

03 Ekim 2017 00:18

Bu yıl içinde savaş veya krizlerden kaçan 2 milyondan fazla insan yeryüzündeki mülteci sayısına eklendi ancak mülteciler Avrupa ve ABD dahil pek çok yerde daha sıkı iltica politikalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (UNHCR) Filippo Grandi, bu sayı içinde Güney Sudan'dan kaçan 650 bin kişi ve Myanmar'da yaşadıkları şiddetten Bangladeş'e kaçan 500 bin Rohingya Müslümanının bulunduğunu, Myanmarlı sığınmacılardan pek çoğunun ise vatansız statüsünde olduklarını söyledi.

Cenevre'de bir hafta sürecek UNHCR İcra Komitesi toplantısının açılışında konuşan Grandi, "Bu yıl şimdiye kadar 2 milyon kişi sığınmacı olmak için ülkelerinden kaçtı" dedi.

Grandi "Sığınmacılar çoğunlukla hasta, sarsılmış ve aç halde sınır noktalarına geliyorlar; geldikleri toplumlar da gelişmemiş ve yoksul toplumlar. Pek çoğunun acil korunmaya ihtiyacı var. Bunlar ailelerini kaybetmiş çocuklar, kadınlar ve erkekler, cinsel ve cinsiyet nedenli şiddete açık kız ve erkek çocukları" ifadelerini kullandı.

Grandi, mülteciler sorununun, yerel ve ulusal politikada giderek daha fazla bir araç olarak kullanılmasından duyulan kaygıyı ifade etti.

Gandi, "Sanayileşmiş ülkelerde, Avrupa, ABD, Avustralya dahil pek çok ülkede koruma ortamının giderek bozulduğunu görüyoruz" dedi."

"Dolayısıyla, bu yıl 100 binden az kişiyi iskan etme imkanı olması ciddi bir kaygı nedenidir. Bu, 2016 yılından yüzde 43 oranında bir düşüş gösteriyor" diyen Grandi'nin verdiği bilgiye göre bu yıl üçüncü ülkelerde yerleştirilmesi gereken 1.2 milyona yakın sığınmacı var.

 

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