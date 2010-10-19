-DÜNYADA SANİYEDE 200 BİN SMS ATILIYOR ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Dünyada son 3 yılda cep telefonundan atılan kısa mesajların sayısının 3 kat arttığı ve yaklaşık bir saniyede 200 bin SMS gönderildiği bildirildi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (UIT) tarafından yayımlanan verilere göre, kısa mesajların sayısının 2010'da 6,1 trilyona ulaştığı, bunun da yaklaşık saniyede 200 bin mesaj gönderildiği anlamına geldiği ifade edildi. BM'nin yarın ilk kez Dünya İstatistik Günü'nü kutlayacağının hatırlatıldığı UIT açıklamasında, her bir SMS mesajının ortalama ücretinin 0,07 dolar olduğundan hareketle, SMS trafiğinin 2010'da saniyede 14 bin dolar gelir anlamına geldiği de kaydedildi. Açıklamada, en çok SMS kullanıcılarının başında ABD ve Filipinler'in geldiği belirtilirken, dünya nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının cep telefonu kullandığı ifade edildi.