Dünyada Ramazan Bayramı



İran'da bayram namazını Hamaney kıldırdırdı

Berlin'de Ramazan Bayramı çoşkusu yaşanıyor

Arnavutluk'ta bayram

Bulgaristan'da çoşkulu kutlama

Kazakistan'da bayram

Bakü'deki Gök Mescit tıklım tıklım

İran'ın başkenti Tahran'da Ramazan Bayramı namazında safların uzunluğu kilometreleri buldu. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, namazı Tahran Üniversitesi bahçesinde kıldırdı.İnkılap Meydanı'ndan Veli-yi Asr Meydanı'na kadar tüm ana yollar ile ara sokakları dolduran vatandaşlar namaz için saf tuttu. Bayram namazına katılanların yarıya yakınını kadınların ve çocukların oluşturduğu görüldü. Hamaney'in namazın ardından İslam dünyası ve tüm insanlık için duasına halk “Amin” diyerek katıldı.Ramazan Bayramı, Almanya'nın çeşitli kentlerinde olduğu gibi başkent Berlin'de de vatandaşlar arasında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Berlin'de çok sayıda vatandaş, Şehitlik Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı, çocuklar da büyüklerin ellerini öptü.Şehitlik Camii imamı Mustafa Aydın, Almanca ve Türkçe okuduğu hutbede, bayramlarda Türk ve Alman komşuların birbirlerini ziyaret etmesi, yaşlıların ziyaret edilmesi ve yoksullara yardımda bulunulması gerektiğini belirtti.Ramazan Bayramı, nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslüman olan Arnavutluk'ta da kutlanıyor. Başkent Tiran ile diğer kent ve yerleşim birimlerinde Müslümanlar bayram namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Bamir Topi, bir mesaj yayımlayarak, Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı. Topi, mesajında, "Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, tüm Arnavut Müslümanlarının Ramazan Bayramını kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerine yer verdi.Ramazan Bayramı, iki milyona yakın Müslüman'ın yaşadığı Bulgaristan'da coşkuyla kutlanıyor. Başkent Sofya'da ve Türklerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde bayram namazı dolayısıyla camiler doldu taştı. Başkent Sofya'da ibadete açık tek cami olan Banya Başı'nda yüzlerce kişi, namazı avluda kılmak zorunda kaldı. Namazdan sonra çoğu Türk binlerce Müslüman birbiriyle bayramlaştı. Bu arada, Sofya metrosu inşaatı kazı çalışmalarının Banya Başı camisinin duvarlarının dibine kadar gelmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kazı çalışmaları yüzünden caminin duvarlarında çatlaklar oluştuğu ve sıvanın yer yer döküldüğü gözleniyor.Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali, Şumnu, Rusçuk, Dobruca, Silistre, Razgrad, Targovişte, Hasköy, Varna ve Burgaz bölgelerinde de bayram namazı kılındı. Bu bölgelerdeki belediyeler, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli kültür etkinlikleri de düzenliyor.Kazakistan'ın başkenti Astana'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Astana'nın en büyük camisi Nursultan Camisine sabah namazı için gelenler, bayram namazı saatine kadar Kur'an-ı Kerim okudu, cami içinde sohbet halkaları oluşturdu. Kadınlar ve çocuklar da kendilerine ayrılan bölümde namaz saatinin gelmesini bekledi.Astana'da yaşayan Türkler de Kazak-Türk Lisesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayram namazının ardından eşleri ve çocukları ile Kazak-Türk Lisesine gelen gurbetçiler, burada birlikte kahvaltı yaptı ve kahvaltıdan sonra bayramlaştı.Azerbaycan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Başkent Bakü'de Azerbaycan vatandaşları ve burada yaşayan Türkler, kentin merkezindeki Gök Mescit'te beraber Bayram namazı kıldı.Bayram namazından çıkanlar, cami önüne konulan “sadaka kutusuna” para attı ve cami önünde topluca bayramlaştı.