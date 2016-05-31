Dünyada modern kölelerin sayısı 46 milyona yaklaştı

2016 Küresel Kölelik Endeksi'ne göre; 167 ülkede yaklaşık 46 milyon insan modern kölelik yaşıyor.

Avustralya merkezli insan hakları grubu Walk Free'nin hazırladığı Küresel Kölelik Endeksi; mahkum doğmuş, seks işçiliği için kaçırılan, büyük borç sarmalına kıstırılmış ya da zorla çalıştırılan insanların sayısının 2014'te 35,8 milyonken bugün 45,8 milyona ulaştığını dair veriler sunuyor.

Walk Free Vakfı'nın kurucusu Andrew Forest bu artışta daha iyi veri toplamanın da payı olduğunu ancak küresel çapta evlerinden olan insanların ve göçmenlerin köleliğin her türüne daha fazla açık hale geldiğini aktardı.

Türkiye'de 480 bin modern köle var

2016 endeks bulguları, araştırma şirketi Gallup tarafından 167 ülkede yapılan araştırmaların yanı sıra 25 farklı ülkede 42 bin kişiyle yapılan anketler sonucunda elde edildi.

Yayımlanan rapora göre; Türkiye'de 480 bin kişi kölelik koşullarında yaşıyor.



Modern kölelik ne demek?





Modern köleliğin tanımı "Bir kişinin sömürü amacıyla bedeni üzerindeki ve çalışıp çalışmama kararı hakkındaki özgürlüğünün elinden alması" şeklinde yapılıyor. "Modern kölelik kavramında özgürlük tehdit, şiddet, baskı, gücün istismarı ve aldatma yollarıyla kişilerin elinden alınıyor ve bu kişi içinde bulunduğu durumu terk edemiyor."

Sadece Hindistan'da

18.4 milyon köle yaşıyor

Dünyada modern köleliğin nüfusa oranla en yaygın olarak görüldüğü ülkelerin başında Kuzey Kore, Özbekistan, Kamboçya, Hindistan ve Katar geliyor. Çalışma kamplarının bulunduğu Kuzey Kore'de her 20 kişiden biri kölelik koşullarında yaşıyor.

Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş ve Özbekistan'da modern köle koşullarında yaşayan insanların sayısı tüm dünyadaki modern kölelerin yüzde 58'ini oluşturuyor.

Sadece Hindistan'da 18.4 milyon köle yaşıyor. En kötüden en iyiye doğru sıralanan endekste Türkiye 20. sırayla listenin ortalarında yer alıyor.

Modern köleliğin en az görüldüğü ülkeler ise Lüksemburg, İrlanda, Norveç, Danimarka, İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda.

Walk Free Avrupa'nın modern köleliğin en az görüldüğü bölge olmakla birlikte zoraki işçiliğin ve cinsel istismarın adresi olduğunu belirtiyor. Avrupa'ya mülteci ve göçmen akınının etkileri de henüz bilinmiyor.

Rapora göre kölelikle mücadelede en az çaba harcayan ülkeler Kuzey Kore, İran, Eritre, Ekvator Ginesi ve Hong Kong. En çok çaba harcayan ülkelerin başında ise Hollanda, ABD, İngiltere, İsveç ve Avusturya geliyor.