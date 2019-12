Dünyada maden kazaları

T24

Peki maden işçiliği neden bu kadar zor?

Son iki ay içinde, dünya kömüre çok fazla can verdi. Nisan ayının başlarında, ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan maden kazasında 29 maden işçisi hayatını kaybetti. 8 Mayıs günü ise, Sibirya’daki Raspadskaya madeninde yaşanan patlama 66 Rus madencinin hayatına mâl oldu.Çin ise, kuzey eyaleti Shanxi’de yaşanan maden kazasında 115 işçisini kurtarmanın sevincini fazla yaşayamadan, güneybatı eyaleti Guicou’daki bir madende yaşanan patlamada 21 işçisini kaybetti.Pazartesi günü Zonguldak’ta yaşanan maden patlaması ise, 28 işçinin ölümüyle sonuçlandı. Türkiye’nin kömür ocaklarında 1955-2009 yılları arasında yaşanan kazalarda toplam 2 bin 687 işçi öldü, 326 bin 321 işçi yaralandı. Kozlu üretim bölgesinde 1992'de 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası, Türkiye'de en fazla can kaybı yaşanan iş kazası olarak tarihe geçti.Türkiye’de bir kömür işçisi ayda ortalama 900 lira maaş alıyor. Her işçi, günde ortalama 5 ton kömür çıkarıyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na göre, çıkarılan kömürün bir tonu 354 liradan satılıyor…Kömür madenciliği gerçekten çok zor bir iş, ancak özellikle ABD’de güvenlik şartları onlarca yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç ilerleme göstermiyor. İstatistikler ise, kömür madenciliğinin diğer tüm madencilik çeşitlerinden daha zor ve ölümcül olduğunu ortaya koyuyor. Son üç maden faciasının patlamalardan kaynaklandığı ABD’de maden işçilerinin ölüm oranı her 100 binde 34.8.Küresel kömür sanayisinin verdiği can kayıplarının yüzde 80’i, dünya kömür ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan Çin’de meydana geliyor. Çin hükümetinin kendi istatistiklerine göre, ülkede “hergün” ortalama 7 maden işçisi hayatını kaybediyor.