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Yaşam

DÜNYADA LADY GAGA ÇILGINLIĞI PARİS (A.A)

20 Mayıs 2011 15:15

-DÜNYADA LADY GAGA ÇILGINLIĞI PARİS (A.A) - 20.05.2011 - ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga, özellikle internet üzerindeki rekorları alt üst ederek son üç yılda küresel çapta bir yıldız haline geldi. Şarkıcının plak şirketi Universel'e göre, pazartesi günü yeni albümü "Born This way"i çıkaracak olan 25 yaşındaki Lady Gaga, gerçek adıyla Stefani Germanotta, ilk iki albümü "The Fame" ve "The Fame Monster" ile dünya çapında 16 milyon albüm, 70 milyondan fazla single satışına ulaştı. Birçok ödülün de sahibi olan Lady Gaga, bir albüm için dijital satış rekorunu da elinde bulunduruyor. Bu başarıyı elde etmesinde internetin önemli katkısı bulunan yıldızın, bu alanı yeni hayranlar kazanmak için nasıl kullanacağını çok iyi bildiği belirtiliyor. Facebook'ta 35 milyon, Twitter'da ise 10 milyon hayranı olan Lady Gaga'nın klipleri internet ortamında 1.5 milyardan fazla izlendi. Forbes dergisine göre, "The Monster Ball" adlı dünya turnesiyle 90 milyon dolar kazanan şarkıcı, 2011'de şov dünyasındaki en güçlü isim.

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