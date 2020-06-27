T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Dünyada Koronavirüs vakalarının sayısı 10 milyonu geçti

27 Haziran 2020 21:41

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 10 milyonu geçti.

ETİKETLER

koronavirüsdünyada koronavirüsCovid-19Covid-19 10 milyon10 milyon10 milyon vaka
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24