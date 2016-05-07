Dünyada kim ne kadar uyuyor?



Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar binlerce kişinin katıldığı bir araştırmayla kendi geliştirdikleri ve ‘'Entertain'' adını verdikleri uygulamanın yardımıyla dünya çapındaki uyku alışkanlıklarını belirledi. Araştırmanın sonucu ‘'Sciences Advances'' dergisinde yayınlandı.

En az uyuyanlar orta yaşlı erkekler

5 bin 500 kişinin katılımıyla 20 ülkede gerçekleştirilen araştırmanın sonucuna göre, farklı gruplar arasında düzenli uyku süreleri açısından çok büyük farklar bulunmuyor. En az uyuyanlar ortalama 7 saat 24 dakikalık uyku süresiyle Japonlar ve Singapurlular olurken, uykunun tadına en çok varanlar ise ortalama 8 saat 12 dakika ile Hollandalılar olarak belirlendi.

Almanya ise 7 saat 45 dakika ile araştırmanın yapıldığı ülkelerin uyku ortalamasının altında kalıyor.

Araştırmaya göre dünya çapında en az uyuyan grubu ise orta yaşlı erkekler oluşturuyor. Öyle ki bu yaş grubundaki erkeklerin ortalama uyku süresi tavsiye edilen 7 – 8 saatlik sürenin altında kalıyor. 30 – 60 yaş arası kadınlar erkeklerden ortalama 30 dakika daha fazla uyuyor.

‘'Yarım saat büyük fark yaratabilir''

Araştırma grubundan Olivia Walch, sonuçlara göre farklı grupların uyku alışkanlıkları arasında çok büyük farklar olmasa da uyku söz konusu olduğunda her dakikanın önemli olduğunun altını çiziyor. Walch'a göre uyku süresinde yarım saatlik bir fark dahi beynin daha yüksek performans göstermesi ve daha uzun süre sağlıklı yaşam anlamına geliyor.

Ayrıca araştırmaya göre, uyku süresi kişilerin ne kadar yorgun hissettiklerinden çok toplumsal normlara ve çevresel etkenlere göre belirleniyor. Araştırmacılar çalışma ve okul hayatı ya da çocuk sorumluluğunun sabahları yataktan kalkma ‘mecburiyeti' yaratsa da tek başlarına bir zorunluluk sebebi oluşturmadığına; bu zorunlulukların yanında başka çevresel faktörlerin de rol oynadığına dikkat çekiyorlar. Ayrıca araştırmaya katılanlar arasında kişinin biyolojik saatinin en az çalar saati kadar uyanma saatinde rol oynadığının gözlemlendiği belirtiliyor.

Öte yandan Olivia Walch, sonuçların yalnızca ortalama verilere işaret ettiğini ve bireylerin ne kadar uykuya ihtiyaçları olduğu konusunda belirleyici olmadığını vurguluyor. Bununla birlikte, az uykunun kişinin performansını önemli ölçüde düşürebileceğine de dikkat çekiyor. ‘'Yalnızca birkaç gün eksik uyunduğunda dahi insan sarhoş gibi hissetmeye başlar'' diyen Walch, aşırı uykusuz kalanların bunu sıklıkla fark etmediklerini ve günlük performans çıtalarını yüksekte tutmaya devam ettiklerini söylüyor.