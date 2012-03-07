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Yaşam

Dünyada kadın olmak için en iyi ülkeler

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi, dünyada kadın olmak için en iyi ülkeleri belirledi.

07 Mart 2012 11:48

 

 
T24 - İşte kadınlara ‘cennet’ ülkeler:
 
1. Kadın-erkek eşitliği için: İzlanda
 
2. Siyasetçi olmak için: Ruanda
 
3. Anne olmak için: Norveç
 
4. Okumak için: Lesoto
 
5. Devlet başkanı olmak için: Sri Lanka
 
6. Sanat ve seçme hakkı için: İsveç
 
7. Yönetici olmak için: Tayland
 
8. Ekonomik katılım için: Bahamalar
 
9. Gazeteci olmak için: Karayipler
 
10. İşgücüne katılım için: Burundi
 
11. Para kazanmak için: Lüksemburg
 
12. Üniversiteye gitmek için: Katar
 
13. Uzun yaşamak için: Japonya
 
14. Boş zaman için: Danimarka
 
15. Atlet olmak için: ABD
 
16. Eşinden ayrılmak için: Guam
 
17. Otomobil kullanmak için: Hindistan
 
18. Üst düzey işler için: Jamaika
 

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