Dünyada kadın olmak için en iyi ülkeler

T24 - İşte kadınlara ‘cennet’ ülkeler:
1. Kadın-erkek eşitliği için: İzlanda
2. Siyasetçi olmak için: Ruanda
3. Anne olmak için: Norveç
4. Okumak için: Lesoto
5. Devlet başkanı olmak için: Sri Lanka
6. Sanat ve seçme hakkı için: İsveç
7. Yönetici olmak için: Tayland
8. Ekonomik katılım için: Bahamalar
9. Gazeteci olmak için: Karayipler
10. İşgücüne katılım için: Burundi
11. Para kazanmak için: Lüksemburg
12. Üniversiteye gitmek için: Katar
13. Uzun yaşamak için: Japonya
14. Boş zaman için: Danimarka
15. Atlet olmak için: ABD
16. Eşinden ayrılmak için: Guam
17. Otomobil kullanmak için: Hindistan
18. Üst düzey işler için: Jamaika