Dünyada kaç kişi Instagram kullanıyor?

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım ağlarından biri olan Instagram, 2017 yılı ilk çeyreği sonundaki kullanıcı sayılarını açıkladı. Facebook tarafından yapılan açıklamayla Instagram'ın bugün itibariyle aylık 700 milyon aktif kullanıcı barajını aşmayı başardığı belirtildi. Yeni eklenen hikayeler ve internet üzerinden üye olabilme özellikleri sayesinde geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 100 milyonluk bir artış yaşandı.

shiftdelete'de yer alan habere göre, uygulama 2016 yılının Aralık ayında açıklanan rakamlara göre aylık 600 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Bu da dört aylık süreçte yaşanan büyümenin, 500 milyon aktif kullanıcıdan 600 milyon aktif kullanıcıya doğru yükselişten iki ay daha hızlı gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra büyüme ivmesini dimdik yukarı çıKarmayı da başaran uygulamanın, bu denli hızlı büyümesinin temel sebebi tabii ki dünya çapında kullanılan akıllı telefon sayısının artması ve yeni nesillerin sosyal ağlara olan bağlılığının çok daha kuvvetli olması.

Aynı şekilde uygulamanın kendini sürekli olarak güncel tutması ve hatta Snapchat gibi uygulamalardan bariz bir şekilde çaldığı Hikayeler modu gibi özelliklerin uygulamaya eklenmiş olması da büyüme hızının artışında bir etken olarak gösterilebilir.

Zaten Snapchat'ten "araklanan" Hikayeler modunun bu ay itibarıyla günlük 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve Snapchat'i geride bırakmayı başardığını düşünecek olursak, büyüme hızına olan etkisini de gözardı etmek mümkün değil gibi görünüyor.

Instagram'ın kullanıcı sayısını 1 milyar hedefine doğru yaklaştırdığı bu süreçte, uygulama içerisindeki reklamverenlerin sayısının da bir hayli artmaya başladığını hatırlatmamız gerek.

Zira geçtiğimiz ay yapılan açıklamada uygulama içerisinde reklamveren sıfatıyla artık 1 milyondan fazla şirketin yer aldığı belirtilmişti. Bu rakam 2016 yılının Eylül ayında 500.000 civarındaydı.