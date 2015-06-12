Dünyada ilk penis nakli yapılan hasta, baba oluyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tarihin ilk penis nakli yapılan hastanın ameliyattan altı ay sonra baba olacağı açıklandı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan ameliyatı gerçekleştirenlerden Stellenbosch Üniversitesi uzmanlarından Profesör Frank Graewe, Güney Afrikalı olduğu belirtilen ancak kimliği gizli tutulan hastanın kadın arkadaşının hamile olduğunu duyurdu.

DHA’da yer alan habere göre, nakil yapılan 21 yaşındaki siyah hastanın yanlış yapılan bir sünnet ameliyatından sonra sadece 1 santimetrelik bir penisi kalmıştı.

Cape Town'daki Tygerberg Hastanesi'nin iş birliğiyle 11 Aralık'ta yapılan ve 9 saat süren ameliyatla penis nakli gerçekleştirilen hastanın geçen Mart ayında ereksiyon olarak kadın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girebildiği açıklanmıştı.

Hastanın kadın arkadaşı, dört aylık hamile olduğunu açıkladı. Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Andre van der Merwe, 18 yaşında penisini kaybeden hastanın ten rengiyle yeni penisinin ten rengi arasındaki çok küçük bir farklılık dışında her şeyin normal olduğunu kaydetti.