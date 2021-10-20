Dünyada ilk; genetiğiyle oynanmış domuzun böbreği insan nakledildi

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Dünyada ilk defa bir domuz böbreği, insana nakledildi. Böbrek nakli gerçekleştirilen insanın bağışıklık sisteminin ani olumsuz bir tepki vermediği operasyon, organ naklinde çığır açabilecek yeni bir gelişme olarak değerlendirildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’nin New York şehrinde NYU Langone Health’te gerçekleştirilen operasyonda genetiğiyle oynanan ve böylece dokuları insan vücudunun reddedeceği bir molekülü içermeyen bir domuzun böbrekleri kullanıldı. Operasyon; beyin ölümü gerçekleşmiş, böbrek fonksiyonlarında sorun olan hasta ailesinin onayıyla yaşam desteğinden çekilmeden önce gerçekleşti.

Domuz böbreği üç gün boyunca hastanın kan damarlarına bağlı bir şekilde, vücudun dışında tutuldu böylece araştırmacılar süreci gözlemleyebildi.

Nakli gerçekleştiren cerrah Dr. Robert Montgomery, test sonuçlarına bakarak nakledilen böbreğin fonksiyonlarının “oldukça normal” göründüğünü söyledi. Montgomery, böbreğin beklenecek miktarda idrar ürettiğini söyledi. Hastanın böbrek fonksiyonlarındaki sorun, nakil sonrası normale döndü.

Söz konusu operasyonun, organ nakli alanında çığır açıcı olabileceği belirtildi.

Operasyon için kullanılan domuzun genetiğiyle oynanarak, insan vücudunun normalde anında reddettiği molekül alpha-gal vücudundan çıkarıldı. Genetiğiyle oynanmış domuzlar, ete alerjisi olan insanların gıda olarak kullanımı için ABD’de üretilmiş, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay almıştı.

Hayvanların tıbbi operasyonlarda kullanımının yine FDA’den onay alması gerektiği belirtildi.