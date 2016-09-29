Dünyada en çok ticareti yapılan memeli türünü 'koruma kararı'

Dünyada en çok ticareti yapılan memeli türü olan pangolinleri korumak için, ticaretlerinin yapılması tamamen yasaklandı.

Nesli Tehlike Altındaki Yabani Canlı Türlerinin Ticaretine İlişkin Uluslararası Sözleşme (Cites) konferansı Güney Afrika'da toplandı.

Konferansta yasadışı avlanma sebebiyle nesli tükenmek üzere olan türlerin korunması için bazı yeni tedbir kararları alındı.

Pulları geleneksel Çin tıbbında kullanılması nedeniyle yoğun olarak ticareti yapılan pangolinlerin durumu da konferansta ele alındı.

Bir karıncayiyen türü olan pangolinler Asya ve Afrika da bulunuyor.

Pangolinler, dünyanın pullarla kaplı tek memelileri.

Ancak son on yılda bir milyonun üzerinde pangolin doğal hayatından koparıldı.

Cites konferansı bu durum nedeniyle pangolinlerin ticaretinin tamamen yasaklanmasına karar verdi.

Pangolinlerin çok uzun ve yapışkan dilleri var ve özellikle en sevdikleri besin olan karıncaları ararken dillerini büyük bir ustalıkla kullanabiliyorlar.

Öte yandan onları koruyan pulları aynı zamanda ölümlerine de sebep oluyor.

Zira pulları, geleneksel Çin tıbbında, aşırı sinirlilik, histerik ağlamalar, felç ve emzirme sorunu gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor.

Pangolinleri pullar kadar eti de Afrika ve Çin'in birçok bölgesinde oldukça lezzetli bir yiyecek olarak biliniyor.

Bu türün yasa dışı ticareti ise şaşkınlık verici bir boyutta. Yetkililer bu yılın Ocak ve Eylül ayları arasında, yaklaşık 19 ülkede 18 bin tondan fazla karıncayiyen pulu ele geçirdi.

Pulların büyük bir çoğunluğu Kamerun, Nijerya ve Gana'daki Afrika pangolinlerine ait.

Uzmanlar bir kilogram pul için 3 ya da 4 hayvanın öldürüldüğünü belirtiyor.

Pangolin ticaretinin tüm yasa dışı ticareti yapılan türler içerisindeki yerinin ise % 20 civarında olduğu tahmin ediliyor.