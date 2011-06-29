Dünyada dolara karşı en güçsüz üç paradan biri TL

T24 - Son dönemdeki değer kaybıyla 26 ayın en düşük düzeyine gerileyen TL, dünyada dolar karşısında en güçsüz üçüncü para birimi oldu. Karışıklık yaşayan Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un bile parası dolara karşı değerlendi.



Son dönemde dolarda yaşanan artış dikkat çekiyor. 1,65'e kadar yaklaşan dolar, Türk Lirası karşısında 26 ayın en yüksek seviyelerini gördü.



2009 Nisan'ından bu yana dünyanın önde gelen para birimleri değerlendirildiğinde Türk Lirası, dolar karşısında en güçsüz üçüncü para birimi oldu.



Anadolu Yatırım Stratejisti Halil Reçber'in verdiği bilgiye göre, aynı dönemde Kenya Şilini yüzde 10, Mısır Sterlini yüzde 4.5 değer kaybetti. Nisan 2009'daki seviyeye dönen TL'nin değeri ise değişmedi.



Son 26 aylık dönemde dolar karşısında en çok değerlenen para birimi yüzde 37'yle Güney Afrika Randı oldu. Onu yüzde 27'yle İsviçre Frankı ve yüzde 25'le Şili Pezosu ve Uruguay Pezosu izledi.





TUNUS PARASI BİLE DEĞERLENDİ



TL'nin dolar karşısında en güçsüz üçüncü para birimi olurken kargaşa yaşayan Tunus'un para birimi dinar bile dolara karşı değerlendi. Tunus Dinarı dolar karşısında yüzde 7 değerlenerek dikkat çekti. Bir diğer Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in para birimi de yüzde 6 değerlendi.



Aynı dönemde Macaristan Forinti yüzde 22, İsrail Şikeli yüzde 21, Hindistan Rupisi yüzde 12 değer kazandı.





EN BÜYÜK NEDEN CARİ AÇIK



Peki neden Türk Lirası dolar karşısında en güçsüz üç paradan biri oldu. Reçber'e göre en büyük etken cari açıktaki hızlı artış. Ancak bu da TL'nin seyrini anlatmaya yeterli değil. Reçber, "Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan olaylar başlamadan Türkiye'ye bir para girişi olmuştu. O para çıkmış olabilir. Bölgede karışıklığın vermiş olduğu sıkıntı da olabilir" dedi.





DOLAR DÜŞER Mİ?



Reçber, turizm sezonun da etkisiyle doların düşeceğini ve yaz sonuna kadar 1,55'lere gerileyeceğini öngördü.





