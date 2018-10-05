Dünyada bir ilk; evcil hayvanlar ofise getirilebilecek

İtalya’nın başkenti Roma’da Belediyeye bağlı Roma Komünü'nde (Roma Capitale) çalışanlar ofislerine evcil hayvanlarını getirebilecekler.

Reha Erus'un CNN Türk'te yer alan haberine göre, İtalya Çevre ve Sağlık Bakanlığı uzun bir çalışma sonrası hijyenik ortamın sağlanması şartı ile evcil hayvanların ofise getirilmesine onay verdi.

Buna göre evlerinde özellikle kedi ve köpek besleyen çalışanlar, belirli günlerde dört ayaklı dostlarını ofislere getirebilecekler. Komünün bu girişiminin başarılı olması halinde diğer kentlerin komünlerinde de böyle bir girişim, Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın gözetimiyle start alabilecek.

Ofise getirilebilecek kedi ve köpeklerin kimlikleri dışında tüm aşılarının yapıldığına dair veteriner onayı da şart koşuluyor.