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Yaşam

Dünyada bir eşi daha yok; hamileyken hamile kaldı!

Süperfetasyon denen 'hamileyken hamile kalma durumu'nu yaşayan Kate Hill, hamileliğinin 10. gününde tekrar hamile kaldı

14 Kasım 2016 20:15

2006’da polikistik over sendromu teşhisi konulan Kate Hill, tedavi gördü ve ardından hamile kalmayı başardı. Ancak onun hamileliğini ilginç kılan bir durum söz konusu... Kate Hill hamile kaldıktan 10 gün sonra yeniden hamile kaldı. Süperfetasyon adı verilen bu olayı daha da nadir kılan şey ise; çiftin sadece bir kez cinsel ilişkiye girmiş olması. Canlı kalan sperm, ikinci bir yumurtayı daha dölledi. Bu, Kate'nin eşi Peter’ın sperminin 10 gün daha canlı kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu vakanın dünyada bir eşinin daha olmadığını söylüyor. 

 

10 gün arayla doğdular

 

Dailymail’in haberine göre; ikizlerin boyu, kilosu ve kan grupları da farklı. Bebeklerden bir tanesi beklenenden iki gün önce doğmasına rağmen; diğer bebek ise ilk bebekten 10 gün sonra doğdu. 

Aslında üçüz olan bebeklerden birisi hamileliğin ilk zamanlarında hayatını kaybetti. Bu durumun ardından doktor, diğer iki bebek için ayrı günler verdi. 

 

Literatürde benzeri yok...

 

Dr. Brad Armstrong, 10 aylık olan bu bebekler için daha önce böyle bir vaka görmediğini, literatürde bile geçmeyen bu tarz bir vakayı internette bile bulamadıklarını açıkladı.

Charlotte ve Olivia isimleri verilen bebeklerin siyah beyaz fotoğraflarını çeken Avustralyalı fotoğrafçı Selena Rollason, bu bebekler ile yılın doğum fotoğrafı ödülünü kazandı.  

 

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