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BBC Türkçe

Dünyada alkollü içki tüketimi azaldı

Alkollü içki pazarının geçen yıl yüzde 1,3 daraldığı açıklandı. Satışı en yüksek oranda azalan içki ise bira.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya genelinde içki satışını inceleyen sektör raporuna göre, küresel düzeyde başta bira olmak üzere alkollü içki satışlarında azalma görüldü.

Uluslararası Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Kaydı (IWSR) adlı sektör raporunda, küresel alkollü içki pazarının geçen yıl yüzde 1,3 daraldığı belirtildi.

Bu düşüşteki en büyük rolü de, bira satışlarındaki yüzde 1,8'lik azalmanın oynadığı vurgulandı.

Uluslararası alkol satışlarında son 5 yıldaki ortalama yüzde 0,3'lük azalmadan sonra görülen geçen yılki yüzde 1,3'lük düşüşün de büyük olduğu kaydediliyor.

IWSR'nin 2016 pazar raporunda şarap satışlarının yüzde 0,1 azaldığı, yüksek alkollü içki tüketiminde de yüzde 0,3'lük artış olduğu vurgulandı.

IMF'nin verilerine göre 2016'da dünya ekonomisi yüzde 3,5 oranında büyüdü.

Ekonomik büyümenin de genelde alkol tüketimini arttırdığına inanılıyor.

Buna karşın, Çin, Rusya ve Brezilya gibi büyük ekonomilerde ekonomik yavaşlama ve durgunluk görüldü.

Çin'deki bira satışları yüzde 4,2, Brezilya'da yüzde 5,3, Rusya'da ise yüzde 7,8 azaldı.

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