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Yaşam

Dünyada 900 milyondan fazla aç var

Aç insan sayısının bu yıl, gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle 925 milyona çıktığı belirtildi.

17 Eylül 2008 03:00

Diouf, İtalyan parlamentosundaki Dışişleri ve Tarım Komisyonlarına yaptığı açıklamada, "yetersiz beslenen kişi sayısının 2007-2008'deki fiyat artışından önce 850 milyon olduğunu, bu sayının geçen yıl 75 milyon arttığını" söyledi.

Gıda fiyatlarında 2006'da, önceki yıla göre yüzde 12 artış görüldüğünü belirten Diouf, 2007'de bu artışın yüzde 24, bu yılın ocak-temmuz dönemindeyse yüzde 50 olduğuna dikkati çekti.

Gıda üretiminin iki katına çıkarılması ve açlığın sona ermesi için yılda 30 milyar dolar yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Diouf, bu miktarın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerinin kendi tarım faaliyetlerine destek için (376 milyar dolar) ya da silahlanma için (2006'da 1204 milyar dolar) harcadığı paraya göre çok düşük olduğunu vurguladı.

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