'Dünyada 750 milyon Android var'

Mobil dünyasının en yaygın kullanılan işletim sistemi olan Android’in, küresel alanda kullanıldığı cihaz sayısı 750 milyona ulaştı.



Google, akıllı telefon sektöründeki payını yüzde neredeyse 70’e dayayan Android işletim sisteminin, aktif olduğu mobil cihaz sayısının 750 milyona ulaştığını açıkladı. Android, tablet bilgisayar piyasasında 2012’yi iOS işletim sistemi kullanan iPad’in ardından ikinci sırada kapamıştı.

Google’ın CEO’su Larry Page, dün yaptığı açıklamalarda Android biriminin başında yer alan Andy Rubin’in görevinden ayrılacağını duyururken, işletim sisteminin hayata geçtiği günden bu yana 750 milyon kullanıcı tarafından aktif edildiğini belirtti.

Page, Google’ın blog sayfasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yenilikte gösterdiğimiz hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Android, dünyada en çok kullanılan mobil işletim sistemi. Dünay genelinde 60 üreticiyle ortaklığımızın yanı sıra, 750 milyondan Android tabanlı cihaz bulunuyor. Google Play’den indirilen uygulama sayısı ise 25 milyarı geçti. 10 yıllık bir çalışma için çok etkileyici bir ilerleme.”

2012’nin üçüncü çeyreğinde satılan akıllı telefonların yüzde 75’inde bulunan Android, 2012’de Apple’a çok büyük bir fark attı. Yıl içinde satılan 700 milyonu aşkın akıllı telefonun yüzde 68.4’ü Android kullanırken, iOS tabanlı akıllı telefonlar (iPhone serisi) yüzde 19.4’te kaldı.

50 yaşındaki Rubin'in istifasından sonra boşalan koltuğa Chrome/Chrome OS ve Google Uygulama birimlerinin başkan yardımcısı Sundar Pichai geçecek.