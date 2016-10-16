"Dünyada 4. sanayi devrimi başladı; bizde dert, dağ taş imam hatip olsun!"

Hürriyet yazarı Melis Alphan, Türkiye'nin önemli liselerinde okuyan öğrencilerin norm fazlası denerek tecrübeli öğretmenlerin başka okullara atanmasını protesto etmesiyle gündem olan proje okulu eleştirdi. Alphan, "Dünya Ekonomik Forumu ‘Mesleklerin Geleceği’ adlı araştırmasını yayımladı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 15 farklı ekonominin incelendiği araştırmada, yok olacak ve yeşermekte olan işkolları sıralanarak, dünyada 4. sanayi devriminin başladığına vurgu yapıldı. Bizde ise dert, dağ taş imam hatip olsun!" dedi.

Melis Alphan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Proje okullar ne hakla ve hangi akla hizmet?' başlıklı yazısı şöyle:

Ülkenin en başarısız okullarına el atmak yerine en başarılı okullarındaki sistemi tepetaklak etmek, onları da başarısız kılma çabasından başka bir şeyle açıklanamaz. Nitekim, Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı Şakir Voyvot’un sözleri de bu algıyı pekiştiriyor: “Artık bu memlekette bütün okullarımızın imam hatip lisesi gibi olma zamanı geldi. Bir zamanlar imam hatip okulu diye bir şey yoktu. Şimdi elhamdülillah dağı taşı dolduracağız.”

Proje okullar uygulaması son yılların en endişe verici gelişmelerinden biri. Mesele sadece okulların niteliksizleştirilmesi değil, Türkiye’nin geleceği de tehlikeye atılıyor. Seküler eğitime açılan savaşın körleştirdiği kimileri, ülkeye vermekte oldukları zararı hesaplamıyorlar.

Bu yılın başında, Dünya Ekonomik Forumu ‘Mesleklerin Geleceği’ adlı araştırmasını yayımladı. Türkiye’nin de aralarında olduğu 15 farklı ekonominin incelendiği araştırmada, yok olacak ve yeşermekte olan işkolları sıralanarak, dünyada 4. sanayi devriminin başladığına vurgu yapıldı.

4. sanayi devriminin konuları genetik, robot teknolojisi, nanoteknoloji, yapay zekâ, 3D yazıcılar ve biyoteknoloji. Yeni meslekler mobil internet, büyük veri teknolojisi, nesnelerin interneti ve robot teknolojisi gibi alanlarda doğarken, şu anda var olan birçok işkolu yok olacak.

Akılcı ülkeler kendilerini geleceğin dünyasına hazırladıkları için okullarda bilim, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimine yıllardır ağırlık veriyorlar. Hatta son yıllarda bu dört alanın yetersiz olduğunu düşünüp eğitime bilgisayar mühendisliği, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme bilimleri, yer bilimleri ve ekonomi gibi disiplinleri de katmaya başladılar. ABD, İrlanda, Çin, Hindistan, Brezilya, İngilterebaşta olmak üzere pek çok ülke bu eğitim sistemini benimsiyor.

Sanatı da unutmuyorlar. Güney Kore’de Bilim ve Yaratıcılığın İlerletilmesi Vakfı bu anlamda ulusal politikayı belirliyor. Bilim ve teknoloji sanat ve tasarımla birleştiriliyor.

Çünkü bugünün ve yarının dünyası bunu gerektiriyor.

Bizde ise dert, dağ taş imam hatip olsun!

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