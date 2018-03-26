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Dünyada 2,1 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamıyor

SAMSUN, (DHA) - DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, "Dünyada 2,1 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamıyor" dedi

26 Mart 2018 15:53

SAMSUN, (DHA) - DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA) Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, \"Dünyada 2,1 milyar insan temiz içme suyuna ulaşamıyor\" dedi.
TURMEPA\'nın, Dünya Su Günü’nde deniz ve su varlıklarını korunmasını, sürdürülebilir olmasını ve geleceğine sahip çıkmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ve 24 yıldır yaptığı çalışmalarla Dünya Su Günü’nü sahiplendiğini ifade eden TURMEPA Karadeniz Bölge Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, \"Deniz Temiz Derneği gönüllüleri olarak, 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden \'14.Madde Sudaki Yaşam\' ve 4 Temmuz 1995 tarihinde TURMEPA kurucuları ve uluslararası çevre örgütleri tarafından imzalanan \'Denizleri Koruma Deklarasyonu\'nun takipçisi olduğumuz kabulü ile ilerliyoruz. 22 Mart 2018 Dünya Su Günü’nde, kalkınma hedeflerinden \'6. Madde Temiz Su ve Hijyen\'in önemini de ifade ederek, tüm kabullerimizi \'Su için doğal çözümler\' olarak paylaşıyoruz. 2018 yılının temasını \'Su İçin Doğa\' olarak belirleyen UN Water, dünyanın içinde bulunduğu su krizinin çözümünün doğada olduğunu vurguluyor. Bu tema ile dünyada yaşanan taşkınlar, ormansızlaşma, iklim değişikliği gibi olayların insan sağlığı ve yaşam kaynakları üzerindeki etkilerinin azaltılması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor\" dedi.
2050\'ye kadar, dünya nüfusunun su talebinin bugünden yüzde 30 daha yüksek olabileceğini dile getiren Tuncer üçüncüoğlu, \"Yeryüzünün yüzde 70’i sularla kaplı. Bunun yüzde 97’si tuzlu, yüzde 3’ü ise tatlı sulardan oluşuyor. Tatlı su miktarının ise yalnıza yüzde 1’i erişilebilir ve kullanılabilir durumda. Kısacası insanoğlu şu anda yeryüzünde temiz suyun yalnızca yüzde 1’ine ulaşabiliyor. Günümüzde, yaşam alanlarına yakın güvenli su kaynağı bulunmayan, uzaktaki kaynaklara ulaşabilmek için saatlerce yürümek zorunda kalan ve uzun kuyruklar bekleyen, kirli su kullanımının sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele eden 663 milyondan fazla insan bulunuyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 519 metre küp 3 civarındadır. İklim için, su için, oksijen ve yaşam kaynağı denizlerimiz için bugün harekete geçebilir. Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor\" dedi.
Öte yandan Dün Dünya Su Günü dolayısıyla bir farkındalık yaratmak ve derneğin faaliyetlerini tanıtmak için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi\'nde TURMEPA tarafından bir stand açıldı. Öğrencilerin yoğun bir katılım gösterdiği stantta suyun önemi anlatıldı.

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