Dünyada 12,6 milyon AIDS hastası tedaviye muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), sanal olarak bugün başlayan ve 10 Temmuz'a kadar devam edecek olan Dünya AIDS Konferansı'nın açılışında dünya genelinde AIDS'e yol açan virüs HIV'in yayılmasına ilişkin bir rapor sundu.

Dünya genelinde ömür boyu tedavi görmesi gereken HIV pozitif 12 milyon 600 kişinin tedavi olanaklarına ve antiretroviral ilaçlara ulaşamadığına dikkat çeken UNAIDS Yardım Programı Başkanı Winnie Byanyima, hükümetlere koronavirüs nedeniyle AIDS hastalarının ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

Özellikle yoksul ülkelerde hastaların virüsün vücutlarında daha fazla çoğalmasını engelleyen ilaçlara ulaşmasının daha güç olduğunu belirten Byanyima, koronavirüs salgınının ilaçların tedarik zincirini de sekteye uğrattığını dile getirdi.

2019 yılı itibariyle dünyada toplam 38 milyon kişinin HIV pozitif bulunduğunu açıklayan BM yetkilisi, bu yıl AIDS ölümlerini ve yeni HIV vakalarını 500 binle sınırlandırma hedefine ise korona nedeniyle ulaşılamayabileceğine işaret etti.

"Ev içi şiddet bulaşma riskini artırıyor"

Sokağa çıkma yasaklarının ayrıca ev içi şiddeti artırdığını ifade eden Byanyima, "Ev içi şiddetle yaşayan kadınlara, şiddet görmeyen kadınlara oranla 1,5 kez daha fazla HIV bulaştığını biliyoruz" diye konuştu.

BM'nin verilerine göre 2019 yılında 690 bin AIDS hastası hayatını kaybetti, yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi de enfekte oldu.

Öte yandan UNAIDS yetkilileri, Doğu ve Güney Afrika'da 2010 yılından bu yana yeni vaka sayılarının yüzde 38 oranında gerilediğini belirtti. Ancak buna karşın Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki bu oran yüzde 72 yükseldi. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika'da da yeni vaka sayıları ise yüzde 20 oranında arttı.

HIV nedir?

AIDS'e yol açan ve kısaca HIV olarak adlandırılan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü, insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık. Dünyataki ilk AIDS vakası 1981'de rapor edilmişti.