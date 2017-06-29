Dünyada 1 milyardan fazla çocuk şiddet görüyor

Dünyada bir milyardan fazla çocuğun çatışma ve kriz bölgelerinde şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Alman insani yardım kuruluşu World Vision'ın perşembe günü açıkladığı "Çocuklara karşı aşırı şiddet” raporuna göre, dünyada çatışma bölgelerinde yaşayan bir milyardan fazla çocuk şiddete maruz kalıyor.

Dünyada hâlihazırda 38 "yüksek riskli çatışma” bulunduğu belirtilen raporda, şiddete maruz kalarak yaşam mücadelesi veren çocukların sayısının geçen seneye oranla artığı aktarıldı.

Raporla ilgili Berlin'de perşembe günü açıklama yapan World Vision Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Waffenschmidt, "Çocukların ırzına geçiliyor, uzuvlarına zarar veriliyor ve çocuklar, çocuk asker veya intihar saldırganı olmaları için kötüye kullanılıyor” dedi.

Waffenschmidt, yeni kampanyaları "Çocuklara karşı şiddeti bitirmek için her bir birey önemli” ile çatışma ve kriz bölgelerinde yaşayan çocukların kaderleri konusunda genel bir kamuoyu yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Kriz bölgelerinde yaşayan çocukların, ileri yaşlarına kadar taşıdıkları ağır travmalar geçirdiğini belirten Waffenschmidt, Almanya Federal Hükümeti'nin 2015 senesinde Norveç öncülüğünde ortaya çıkan Güvenli Okul Deklarasyonu'na imza atmasını ve travma geçiren çocuklar için projelere yardım sağlamasını istediklerini ifade etti.

World Vision, 2016 senesinde 52 farklı ülkede 327 projeyi destekledi.

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