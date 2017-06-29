T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Dünyada 1 milyardan fazla çocuk şiddet görüyor

Alman insani yardım kuruluşu World Vision’ın açıkladığı rapora göre dünyada çatışma bölgelerinde yaşayan bir milyarın üzerinde çocuk şiddete maruz kalıyor

29 Haziran 2017 20:19

Dünyada bir milyardan fazla çocuğun çatışma ve kriz bölgelerinde şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Alman insani yardım kuruluşu World Vision'ın perşembe günü açıkladığı "Çocuklara karşı aşırı şiddet” raporuna göre, dünyada çatışma bölgelerinde yaşayan bir milyardan fazla çocuk şiddete maruz kalıyor.

Dünyada hâlihazırda 38 "yüksek riskli çatışma” bulunduğu belirtilen raporda, şiddete maruz kalarak yaşam mücadelesi veren çocukların sayısının geçen seneye oranla artığı aktarıldı.

Raporla ilgili Berlin'de perşembe günü açıklama yapan World Vision Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Waffenschmidt, "Çocukların ırzına geçiliyor, uzuvlarına zarar veriliyor ve çocuklar, çocuk asker veya intihar saldırganı olmaları için kötüye kullanılıyor” dedi.

Waffenschmidt, yeni kampanyaları "Çocuklara karşı şiddeti bitirmek için her bir birey önemli” ile çatışma ve kriz bölgelerinde yaşayan çocukların kaderleri konusunda genel bir kamuoyu yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Kriz bölgelerinde yaşayan çocukların, ileri yaşlarına kadar taşıdıkları ağır travmalar geçirdiğini belirten Waffenschmidt, Almanya Federal Hükümeti'nin 2015 senesinde Norveç öncülüğünde ortaya çıkan Güvenli Okul Deklarasyonu'na imza atmasını ve travma geçiren çocuklar için projelere yardım sağlamasını istediklerini ifade etti.

World Vision, 2016 senesinde 52 farklı ülkede 327 projeyi destekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanWorld VisionBerlinWorld Vision Yönetim Kurulu Başkanı Christoph Waffenschmidt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24