Dünyaca ünlü yıldızların boyları ne kadar?

Dünyaca ünlü yıldızların en çok merak edilen özelliklerinden biri de boylarının kaç santim olduğu. Time dergisinin hazırladığı dosyaya göre, ekranda 1.85'ten az gözükmeyen ünlülerin boyu zannedildiğinden daha kısa.

Dosyaya göre; Justin Bieber'ın boyu 1.75, Kanye West'in boyu ise 1.73.

Time dergisinin hazırladığı dosya şöyle:

Tom Cruise:

1.70 cm

Aksiyon yıldızı olan ismin boyunun kısa olması asla beyazperdede bir sorun teşkil etmedi. Hatta ünlü oyuncu dublör kullanmamasıyla biliniyor. Ünlü yıldız evlendiği her kadından kısa olsa da biz verseler ağırlıktan yere düşüreceğimiz bir özgüvene sahip.

James Mcavoy

Boyu: 1.70 cm

Bu mükemmel adamın boyuna kim laf söyleyebilir? Sonuçta o büyük mutant Charles Xavier'dan tutkulu aşık Robbie Turner'a kadar pek çok rolde başarılı oyunculuğuyla kendini gösterdi. Masmavi gözleri de ünlü oyuncunun en önemli silahı oldu. "Boyuna posuna kurban" derler ya, hah ondan işte!

Bruno Mars

Boyu: 1.65 cm

Pop yıldızlarının en gözdelerinden biri olan sanatçı da boyu kısa ancak yeteneği büyük olan isimlerden biri.

Usher

Boyu: 1.70 cm

Listede belki de kısa olduğu en tahmin edilemeyecek isimlerden biri o. Buna da müzik klibi yönetmenlerinin mucizevi dokunuşu diyoruz.

Mark Wahlberg

Boyu: 1.73

Deneyimli oyuncu da boyunu belli etmeyenlerden. Ancak boyunun kısalığı onun Hollywood'un aranan oyuncuları arasına girmesini engellemedi.

Dave Franco

Boyu: 1.70 cm

Franco kardeşlerin en küçüğü olan oyuncunun çok uzun bir imaja sahip olmasa da boyunun 1.70'e ancak ulaştığını anlamak da zor.

Elijah Wood

Boyu: 1.68 cm

Sonsuza kadar Frodo olarak anılmakla lanetlenmiş olan oyuncu ne yaşını, ne de boyunu gösteriyor. 35 yaşına basan oyuncu atalarımızın özlü sözlerindeki o şanssız kişilik.

Seth Green

Boyu: 1.63 cm

Komedi yıldızının boyu kısa olsa da imajıyla uyu sağlıyor. Canlandırdığı karakterleri düşünürsek fasulye sırığı boyutlarında olması eksi puan bile getirebilirdi.

Emile Hirsch

Boyu: 1.70 cm

Kimi oyuncular vardır da çok uzun olmaları zaten yakışmazmış gibi gelir ya, Emile de onlardan biri! Canlandırdığı karakterlere bakınca da boyu ve imajı birebir bir nimet gibi görünüyor.

Robert Downey Jr.

Boyu: 1.73 cm

Kim derdi ki Marvel'ın korkusuz Demir Adam'ı aslında Kaptan Amerika'dan 10 cm,Thor'dan 17 cm kısa olacaktı! Evet doğru duydunuz, diklendiği onca kahraman arasında aslında en kısa çöp o!

Zac Efron

Boyu: 1.73 cm

Romantik komediden gençlik filmlerine Hollywood'un beyaz atlı prensi aslında hiç de öyle selvi boylu değil. Zaten dikkat ederseniz Efron'la karşı karşıya oynayan hiçbir oyuncu da uzun boylu olmuyor.

Kanye West

Boyu: 1.73 cm

Kim K ile dramalarına doyamadığımız, her anı olay, her saliyesi vukuat olan bu sansasyonel adam aslında tamamen ünüyle ters orantılı bir çizgide var olmuş. Küçücük boyuyla dünyayı sallayanlar kulübünün başkanına merhaba deyin!

Kevin Hart

Boyu: 1.57 cm

Hart'ı Merkezi İstihbarat filminde Dwayne Johnson'la seyretmek bile ünlü komedyenin bir çeşit Hobbit olduğunu düşündürebilir. Aralarında 36 cm bulunan ikili tam anlamıyla modern bir Edi ile Büdü olmuştu. Şaka bir yana Hart'ın stand-up malzemelerinden en önemlisi aslında kendi boyunun kısalığı!

Daniel Radcliffe

Boyu: 1.65 cm

Küçük Harry Potter olarak tanıdığımız genç oyuncu lanetli bir şekilde gerçekten küçük kaldı. Önce Ron, ardından Hermione tarafından fark atılan oyuncu küstüğünden midir bilinmez uzayamadı.

Justin Bieber

Boyu: 1.75 cm

Pop camiasında fırtınalar estiren, genç kızların kalplerini uzun bir zamandır esir tutan ünlü yıldız sansasyonel özel hayatıyla bir hayli gündeme geliyor. Pop severlerin baş tacı ettiği genç yıldızın boyu ile kariyeri pek paralel değil.