Dünyaca ünlü yapımcı J.J. Abrams: Sinema salonlarının ömrü uzun değil

Kültür endüstrisinde her geçen gün farklı bir yenilikle karşılaşırken, eski alışkanlıklarda zamanla yerini yenilerine bırakıyor. Ünlü yapımcılardan biri olan J.J. Abrams’a göre yakında bu alışkanlıkların arasına sinema da dahil olacak.

Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda konuşan Abrams şu ifadeleri kullandı:

Bir sinema salonu zincirinin filmlerden nefret ettiğine artık ikna oldum. Gidiyorsunuz. Herkes size sinirli. Salon soğuk. Müzik yok. Işıklar film başlayınca kapanıyor. Hiçbir seremoni yok. Koltuklar rahatsız… Projektörün önünde her zaman bir şeyler oluyor. Öte yandan, o an salondaki çoğu izleyicinin evinde, perdede gördüğünden daha iyi bir görüntüye sahip bir televizyon var.

Abrams, yakında izleyiciler sinemaya gitmek yerine evde film izlemeyi tercih ederse buna şaşırılmaması gerektiğini söyledi. Bu şekilde, bir süredir devam eden alevli bir tartışmaya da parmak basan Abrams, vizyon filmlerinin özel bir ücret karşılığında evde de izlenebileceği düşüncesini savunuyor.

Olayın ekonomik gerçeklerinin ben de farkındayım. Zor bir durum. Ancak aynı zamanda, insanların ayırdığı vaktin hakkını vermezseniz, insanlara böyle bir deneyim sunmak için salonlara da davet etmemeniz gerekir.” diyen Abrams sözlerine şöyle devam etti:

İnsanlar filmleri izlemek istiyor ancak her zaman sinemaya gidemeyebiliyorlar. Filmlerin özel bir ücretle evde izlenebilir hale gelmesi artık kaçınılmaz bir durum gibi görünüyor.