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Ekonomi

Dünyaca ünlü Türk markası Orta Doğulu yatırımcıların radarında

Vakko'nun satışı ile ilgili görüşmeler hız kazandı

10 Şubat 2018 02:01

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü marka Vakko'nun satışı ile ilgili görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. Ağustos 2017 yılında Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesi imzalayan Vakko Tekstil'de satış dahil tüm seçenekler masada. Hisselerin tamamı veya azınlık hisse satışı ile ilgili olarak potansiyel yatırımcılarla şirket bilgileri paylaşılmaya başlandı.

Özellikle Orta Doğulu alıcılar ciddi

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, birçok fonun şirkete ilgi gösterdiği öğrenilirken, özellikle Ortadoğu'dan bazı fonların ciddi alıcı olduğu belirtiliyor. 2014 yılında Jaklin Güner'in şirkete CEO olarak atanmasıyla atağa geçen şirketin performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen konuya yakın kaynaklar, "Cem Hakko, satış için çok heyecanlı. İştahlı bir alıcı gelmesi durumunda bu satış gerçekleşebilir. Satış ile ilgili 250-300 milyon Euro fiyatlar konuşuluyor. Son günlerde Türkiye'de perakende sektöründe bir alım gerçekleşmedi. Burada ülke konjonktürü baskın çıkacak" dediler.

Kaynaklar, son dönemde ağırlıklı olarak satın alma ve birleşmelerde yaşanan alıcı ve satıcı arasındaki yüksek fiyat dengesizliğinin Vakko'da da geçerli olduğunu işaret ederek, bu denge iyi sağlanırsa sonuca daha hızlı varılabileceğini öngörüyorlar.

Dünya markası oldu

2017 yılında yüzde 50'den fazla prim yapan Vakko Tekstil'in yüzde 86.22'si Vakko Holding'e ait. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 10.48. İş dünyasının, tekstilin ve modanın duayen ismi, Vakko Vitali Hakko tarafından kuruldu. 1913 yılında İstanbul'da doğan Vitali Hakko, 1934'de ilan edilen Şapka Devrimi'nin ilk günlerinde Şen Şapka mağazasını açtı. Şapkanın modası geçtikten sonra eşarp satarak iş hayatına devam eden Hakko, Beyoğlu'nda küçük bir şapka dükkânıyla başladığı çalışma hayatında kurduğu Vakko'yu zirveye taşıdı.

 

 

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