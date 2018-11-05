Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver'dan Nusret yorumu

Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver, gıda israfını azaltmayı amaçladıklarını belirterek bilinmeyenlerini anlattı. Türk yemekleri hakkında da konuşan 43 yaşındaki Oliver Türk şef Nusret Gökçe için, "Çok kere izledim yemek yapışını. Leziz yemekler yapıyor. Bir gün tanışmayı umut ediyorum. Belki de bana bir tarif öğretir. Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Ünlü şef Jamie Oliver, Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler adlı projeyi hayata geçirdi. Gıda israfını azaltmayı amaçladıklarını belirten Oliver bilinmeyenleri, Türk mutfağı ve Nusret Gökçe hakkında da konuştu.



“Unutulmuş Gıdalara Taze Fikirler” projesi neden çok önemli?



- Gıda israfını azaltmak zorlu bir iş. Öte yandan özellikle de birkaç basit tüyoyla çok kolay üstesinden gelinebileceği için benim fazlasıyla önemsediğim bir konu. Gıda israfına karşı kullanabileceğimiz en güçlü silah yemek pişirmeyi, alışveriş yapmayı ve tabii ki yiyecekleri düzgün biçimde saklamayı iyi bilmek.



Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için ne yapılmalı?



- Öncelikle buzdolabınızda ne var ne yok bilmelisiniz ki arkalarda unutulan bir şey kalmasın. Ayrıca yiyeceğinizi en uygun yerde sakladığınızdan emin olun. Isınan hava yükseldiğinden, et ve balığı buzdolabının daha soğuk olan alt raflarında, süt ürünlerini orta raflarında, çeşnileri ve ev yapımı salata sosları gibi ürünleri buzdolabını açar açmaz ilham vermesi için en üstte ve kapı içi raflarında tutun.

Artan yemekleri dondurmanın en iyi yolu nedir?



- Dondurucunuz yiyecek saklama ve israfı engelleme konusunda en iyi dostunuzdur. Taze yiyeceklerin besin değerlerini ve lezzetini hapseder. Bir miktar çürümeye yüz tutmuş meyveniz varsa saklama kabına koyup dondurucuya atın. Başka bir gün meyveli içecek hazırlarken işinize yarayacaktır. Bir başka püf noktası da otları bir buz kalıbına doğrayıp, üzerine zeytinyağı gezdirip dondurmaktır.

Beş çocuk babası olarak çocuklarınıza yemeği önemsemeyi, israf etmemeyi nasıl öğretiyorsunuz?



- Okullarda çocuklarla, ebeveynlerle, öğretmenlerle çok zaman geçiriyorum. Bende de beş tane çocuk var zaten söylediğin gibi, şimdilik beş! Fakat bence yapabileceğimiz en iyi şey, yemeği eğlenceli hale getirmek.

Sizin buzdolabınızda olmazsa olmaz yiyecekler neler?



- Bizim evde çocuklar için bir sürü meyveyi hep hazır bulunduruyorum. Fazla meyve varsa buzluğa atıyorum. Hemen leziz bir dondurma yapabilirsiniz buzluktaki meyvelerle. Dondurmayı herkesten çok severim. Muzlar ne kadar olgunlaştıysa o kadar iyidir. Bir tutam da tarçın katıp mutfak robotundan geçirdikten sonra keyifle yiyebilirsiniz. Biz muzu ailece çok severiz. Çok besleyicidir.



En sevdiğiniz Türk yemeği nedir?



- Kesinlikle yavaş yavaş pişen yemekleriniz ve baharatların en zarif şekillerde kullanıldığı kebaplar favorim. Kömür ya da odun ateşinde pişmesi inanılmaz.



Bizde bu ara Nusret Gökçe çok popüler, tanıyor musunuz?



- Çok kere izledim YouTube’da yemek yapışını... Çok iyi bir aşçı, çok seviyorum. Mükemmel, kocaman, leziz yemekler yapıyor. Bir gün tanışmayı umut ediyorum. Belki de bana bir tarif öğretir. Çok güzel olur.

Genelde evlerde yemekleri kadınlar yapar ama ünlü şeflerin çoğu erkek. Sebebi ne sizce?



- Büyük bir soru bu. Tarihsel açıdan bakarsak milyon yılları aşkın süredir kadınlar yemek yapıyor. Restoran sektörü her zaman erkeklerin yönlendirdiği bir alan oldu ki bence bu çok üzücü. Bence en iyi mutfaklar yarı yarıya kadın ve erkek çalışanların olduğu yerler. Ticari mutfaklarda çok daha fazla kadına ihtiyacımız var. 20 yıl önce Naked Chef’e başladığımda şunu fark ettim: 20 yıl önce kadınlar, erkekler işe gidiyor, yorgun argın eve dönüyor. Milyonlarca İngiliz adam oturuyor, eşine ya da kız arkadaşına “Yemekte ne var?” diye soruyordu. Naked Chef’te amaç, erkekleri de yemek yapmaya çekmekti. Erkeklere yemek yapabilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyordum. Son 20 yıl içinde durum değişti. Yemek okulumda büyük ihtimalle kadınlardan biraz daha çok erkek var. Ama benim yemek yaparken ilham aldığım kişiler hep kadınlar olmuştur. Şef olmak için eğitim alırken Patricia Wells, Stephanie Alexander, Elizabeth David, Rosemary Shrager, Ruth Rogers gibi ünlü kadın şefler bana ilham verdi.

