Dünyaca ünlü Romanyalı piyanist Ursuleasa evinde ölü bulundu

Uluslararası üne sahip Romanyalı piyanist Mihaela Ursuleasa, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki evinde ölü bulundu.

Ursuleasa'nın menajeri Andreea Butucariu, 33 yaşındaki ünlü piyanistin beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ursuleasa, rahatsızlığı nedeniyle 2 konserini iptal etmişti.

Müzisyen babasının kılavuzluğunda 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Ursuleasa, 12 yaşına geldiğinde Viyana'da burs kazanmıştı.

1995 yılında Clara Haskil yarışmasını kazanan Ursuleasa, Berlin Senfoni Orkestrası, Fransa Ulusal Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası ve Viyana Senfoni Orkestrası ile birlikte konser vermişti.

2010 yılında yayınladığı “Piano & Forte” albümü ile ECHO Yılın En İyi Solo Albümü Ödülü'nü kazanan Ursuleasa'nın 5 yaşında bir kızı vardı.