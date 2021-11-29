Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos, PSG formasıyla ilk maçına çıktı

Sergio Ramos, pazar günü Saint-Etienne ile PSG arasında oynanan maçta, yeni takımının formasıyla ilk maçına çıktı.

Otuz beş yaşındaki İspanyol defans, mayıs ayının başında sakatlanmasının ardından sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.

On altı yıllık kupalarla dolu Real Madrid macerasının ardından, Ramos bu sezon başında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Geldiğinden beri ilk defa maç kadrosuna 24 Kasım'da Manchester City maçında alınmış olmasına rağmen maça yedek başlayıp, oyuna alınmamıştı.

Geçtiğimiz pazar günü ilk defa Paris formasını terletme şansı bulan Ramos, doksan dakika boyunca sahada kaldı ve takımının deplasmanda üç puan almasında rol oynadı. Maçta Paris adına galibiyeti getiren goller Di Maria ve Marquinhos'tan geldi. Maçta Brezilyalı defans Marquinhos, iki gol atarak yıldızlaştı.

Paris Saint-Germain bu galibiyet ile Ligue 1'de kırk puana ulaşarak zirvedeki yerini güçlendirdi.

PSG, 1 Aralık Çarşamba günü evinde Nice'i konuk edecek.