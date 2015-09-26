Dünyaca ünlü dövme ustaları İstanbul Tattoo Convention’da bir araya gelecek

Dünyaca ünlü dövme ustaları önümüzdeki hafta İstanbul Tattoo Convention etkinliğinde dövme tutkunları ile buluşacak.

İlki 2012’de yapılan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan İstanbul Tattoo Convention’a Türk dövme sanatçılarının yanı sıra dünyanın pek çok yerinden sanatçılar katılacak. Bir de Guinness Rekorlar Kitabı’na festival için “Bir kişi üzerinde en çok dövme sanatçısının çalıştığı dövme” rekoru başvurusunda bulunuldu, rekor denemesi 81 kişiyle festivalin açılış gününde gerçekleşecek.

Habertürk'ten Sema Ereren festivale katılacak sanatçılarla konuştu:

Çağatay Ateş: Kanaviçe tarzı da trend olabilir

- 3 boyutlu realistik dövmeler, geometrik tasarımlar ve suluboya tarzında dövmeler ilgi çekiyor. “Trash polka” diye adlandırdığımız photoshop temelli tasarımlar da popüler. 2016’da kanaviçe tarzı da trend olabilir.

- Dövme sildirmek yaptırmaktan daha zor, çünkü sildirme işlemi ortalama 1.5 ay arayla minimum 4 seansta biter.

- Herkes dövmesini uygun fiyata yaptırmak ister ama bu pek hayırlı olmaz. Aslında en pahalı dövme ucuza yaptırılan dövme ki bu tuzağa düşmeyin. Doğru kararla yaptırılan ve iyi yapılan bir dövme sizi sıkmaz, tersine her gördüğünüzde mutlu olursunuz.

- Cerrahi operasyonların ardından kalan izlerin üzerine dövme yapılıp kişinin izlerle barışması sağlanabiliyor. Dikkat edilmesi gereken, yaranın üstünden 1 yıl geçmiş olması gerekiyor.

Berat Haykıran: Göz kapağına dövme yaptım

- Dövme artık insanların kendilerini ifade etme işlevini de üstleniyor.

- Kadınların acı eşiği erkeklere göre yüksek. En çok tercih edilen bölge; kol içi ve üst kol diyebilirim. Benim için en enteresan yer ise kulak kıkırdağı ve göz kapağıydı.

- Tavsiyem sıkılacağını düşünenlerin hiç dövme yaptırmaması.

Erdem Gül: Yapılabilecek her yere dövme yaptım

- Acıyan bölgeler, güneşin görmediği, derinin ince olduğu ve kas yapısının yoğun olduğu bölgeler acıya daha fazla duyarlıdır. Bugüne dek yapılabilecek her yere dövme yaptım.

Cüneyt Kolata: Güneşten koruyun

- Dövmenin bakımının hayat boyu sürdüğünü ve hep hassas bir koruma gerektirdiğini unutmamak gerekir. Özellikle güneşten korursanız dövmenizi uzun zaman solmadan taşıyabilirsiniz.

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