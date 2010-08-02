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DÜNYACA ÜNLÜ BİLARDOCU HIGGINS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI DUBLİN (A.A)

02 Ağustos 2010 20:22

-DÜNYACA ÜNLÜ BİLARDOCU HIGGINS SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI DUBLİN (A.A) - 02.08.2010 - Dünyaca ünlü Kuzey İrlandalı Dünya "Snooker" Şampiyonu Alex Higgins, Belfast'ta son yolculuğuna uĞurlandı.  Uzun süre mücadele ettiği kansere 61 yaşında yenik düşen "Kasırga" lakaplı Higgins'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarıyla birlikte aralarında bilardonun ünlü isimleri Stephen Hendry, Jimmy White  ve Ken Doherty'nin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Higgins'in naaşı, törenin yapıldığı kiliseye getirilmeden önce, kalabalık bir kortej eşliğinde doğup büyüdüğü mahalleden geçirildi. Bir tür bilardo oyunu olan "snooker"a 11 yaşındayken başlayan Alex Higgins, 1972 ve 1982 yıllarında Dünya Snooker Şampiyonu olmuştu. Başarılı kariyeri ve aykırı kimliğiyle tanınan Higgins son dönemde şike iddialarıyla da gündeme gelmişti. 

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