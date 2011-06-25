-DÜNYACA ÜNLÜ 20 RESSAM ÇORUM'U RESMEDECEK ÇORUM (A.A) - 25.06.2011 - Çorum Belediyesinin düzenlediği ''Ressamlar Buluşması'' kapsamında, dünyaca ünlü Türk ve yabancı 20 ressam Çorum'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tuvallerine yansıtacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 ressam 1-7 Temmuz tarihleri arasında Çorum'a gelerek kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan resimlerle kenti resmedecekler. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan ''Ressamlar Buluşması''nın ardından ressamların yapacağı eserler, açılması planlanan kent müzesinde sergilenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ''Ressamlar Buluşması''nın Çorum'un resmedilmesi açısından önemli bulduklarını ve projenin diğer kentler tarafından da uygulanmaya başlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Çorum ' un görsel hafızasının ünlü ressamlar aracılığıyla oluşturulduğunu ifade eden Külcü, ilki düzenlenen buluşmada 31 eserin, ikinci buluşmada ise 27 resmin Çorum'a kazandırıldığını bildirdi. Külcü, etkinliğin asıl amacının Çorum 'a kent müzesi kazandırmak olduğunu belirterek, ''20 ressam, bir hafta boyunca Çorum 'un tarihi ve turistik mekanlarını resmedecek. Yapacakları resimleri de kurulacak olan kent müzesine bağışlayacaklar. Ressamlarımızın Çorum'u çok güzel bir şekilde yansıtacağından eminim. Bu güzellikleri tüm halkımız ile paylaşacağız ve Çorum'u marka kent yapmak adına başka bir alanda da ciddi bir çalışmaya imza atmış olacağız'' dedi. ''Ressamlar Buluşması''na Çorum Belediyesi Sanat Danışmanı Nilgün Ayşecik Çevik, Bünyamin Balamir ile Adele (Deda) Barattini, Jonal Torio Buenafe, Pierre Jean Llado, Ali Candaş, Numan Arslan, Bahri Genç, Şenol Özdevrim, Burcu Arıcı, Merih Tekin Bender, İbrahim Çiçtçioğlu, Süleyman Kakarul, Turan Enginoğlu, Nedret Yaşar, Vural Yıldırım, Figen Batı, Berna Erkun, Müfit İşler, Ahmet Özol, Bahattin Odabaşı, Ahmet Özel gibi ressamların katılacağı bildirildi.