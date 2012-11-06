Ünlülerden ABD seçimleri için 'oy verin' çağrısı

ABD'deki ünlülerin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan destekledikleri adaylara oy çağrısında bulunduğu açıklandı. Oy çağrısında bulunanlardan birinin de dünyaca ünlü ABD'li müzisyen Bob Dylan olduğu belirtildi. Dylan, ''Bence oyların çoğunu Obama alacak" dedi.

ABD Başkanlık Seçimi için halk sandık başına geçen ünlü isimlerden Desperate Housewives dizisinin yıldızı Eva Longoria, 5 milyon takipçisine, "Eğer geleceğinizi düşünüyorsanız, Obama'ya oy verin" ifadesini kullandığı belirtildi.

10 milyon takipçisi olan ABD'li rap şarkıcısı Snoop Dog'un ise "Oy vermeyi unutmayın" yazdığı, Obama taraftarı şarkıcı Pharrell Williams'ın da 1 milyon takipçisine "Bu seçimde size ihtiyacımız var" dediği açıklandı.

Basketbol oyuncusu LeBron James, "Başkan'ın daha yapacak çok işi var, sandık başına gitmeyi unutmayın" derken, "ABD'nin Başkanı Barack Obama" yazılı bir tişört giyen şarkıcı Katty Perry'nin de 28 milyon takipçisinden oy kullanırken giydikleri kıyafetlerin fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaşmalarını istediği duyuruldu.

Romney taraftarlarından oyuncu Melissa Joan Hart ise "140 karakterle anlatmam mümkün değil, ama oyum Romney'ye" tweetini attı, aktris Stacey Dash da siteden Romney'yi desteklediğini belirtti.

Latin ABD'li oyuncular Wilmer Valderrama, Rosario Dawson ve America Ferrera'nın, Twitter üzerinden "Kimi desteklediğiniz önemli değil, yeter ki oy verin" tweetini paylaştığı bildirildi.



Bob Dylan: Obama kazanacak



ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın, ABD Başkanlık seçimini Barack Obama'nın kazanacağı görüşünü paylaştığı duyuruldu.



Wisconsin eyaletinin Madison kentinde konser veren Dylan'ın, program sonunda ABD başkanlık seçimiyle ilgili tahminini hayranlarıyla paylaştığı ve Başkan Barack Obama'nın seçimlerde galip geleceğini düşündüğünü belirten Dylan, ''Basına inanmayın. Bence oyların çoğunu Obama alacak" dedi.



ABD Başkanı Obama, seçim öncesi son turunda kilit önem taşıyan Wisconsin'da halka seslenmişti.



Obama'ya Bruce Springsteen, Jay Z gibi müzisyenlerin de destek verdiği bildirildi.