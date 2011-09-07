-Dünya yıldızlarının da tercihi Türkiye İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Dünya turizm sektöründeki payı gün geçtikçe büyüyen Türkiye, cennet koyları, tarihi mekanları, eşsiz doğası ve birbirinden leziz yemekleriyle dünyaca ünlü yıldızları da cezbediyor. Türkiye, dünyaca ünlü birçok yıldızın tatil için tercih ettiği ülke oldu. Başta Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları ve yönetmenleri olmak üzere podyumların ünlü mankenleri ve sporcular da ilk önce tatil, sonra da iş için Türkiye'yi seçti. Amerikalı aktör Tom Hanks ile Oscarlı ünlü yönetmen Steven Spielberg'in, aileleriyle birlikte Ege'de çıktıkları mavi tur, medyada geniş yer buldu. Müzisyenliğinin yanı sıra dünyadaki yoksul insanların sayısını azaltmak amacıyla imza attığı sosyal projeleriyle de tanınan U2'nun solisti Bono da ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ünlü müzisyen, Dalaman'a ve Selçuk'a gitti. Bono, Meryem Ana Evi'ni de gezdi. Oscar ödüllü sinema yıldızı Jodie Foster da ailesiyle Efes turu ve Meryem Ana Evi ziyareti yaptı. Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir alışveriş merkezinin açılışı için geldiği İstanbul'dan daha sonra özel uçakla kız arkadaşı ünlü manken Irina Shayk ile birlikte Bodrum'a gitti. Hollywood yıldızları Michael Douglas, eşi Catherine Zeta Jones, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları 2 haftalık Ege ve Akdeniz turu sırasında fırtınaya yakalanmaları nedeniyle tatillerinin 2 gününü Bodrum'da geçirdi. Ünlü çift, Yunanistan'ın Simi Adası'ndan ''Mary Jean 2'' adlı İngiliz bayraklı lüks yat ile geldikleri Bodrum'da dünyaca ünlü barlar sokağında yürüyüş yaptı. Buradaki halı mağazalarını gezen ve bir balık restoranda yemek yiyen ünlü çifti karşısında görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Tatil için Ege ve Akdeniz'i tercih eden ünlülerin yanı sıra İstanbul'u seçen ünlüler de oldu. ''İngiliz Hasta'', ''Schindler'in Listesi'', ''Okuyucu'', ''Harry Potter'' filmleriyle tanınan İngiliz oyuncu Ralph Fiennes, geçen nisan ayında kentin tarihi ve turistlerini gezmek amacıyla İstanbul'a geldi. Türk arkadaşlarının daveti üzerine İstanbul'a gelen ünlü aktör, İstanbul'a olduğu kadar, tadına baktığı Türk yemeklerine hayran kaldı. Tatillerini Türkiye'de geçiren ünlülerin yanı sıra bazı dünyaca ünlü yıldızlar da iş amacıyla Türkiye'ye geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği İyiniyet Elçisi Oscarlı oyuncu Angelina Jolie'nin, geçen Haziran ayında Türkiye-Suriye sınırındaki mültecilerle konuşmak amacıyla Hatay'a gitmesi, tüm gözleri Türkiye'ye çevirdi. 2011 yılı içinde Türkiye'ye en çok gelen ünlü isim, Amerikalı aktör ve yönetmen Ben Affleck oldu. Bir film projesi için ilk önce Mart ayında İstanbul'a gelen Affleck, Nisan ayında da film için belirlediği mekanları gezdi. Son olarak Temmuz ayında İstanbul'a gelen Affleck, bazı sahnelerini tarihi yarımadada çekeceği ''Argo'' adlı yeni filmine destek için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi. Oscar ödüllü ünlü aktör Nicolas Cage, ''Hayalet Sürücü 2'' filminin final sahnesinin çekimleri için Ocak ayında Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi çok güzel bulduğunu dile getiren Cage, bu ziyaretinde hayranlarının da ilgi odağı oldu. Eva Mendes ile başrollerini paylaştığı 2007 yılı yapımı ''Hayalet Sürücü'' filminin devamı niteliğindeki ''Hayalet Sürücü 2'' filminin Avanos, Ürgüp, Göreme ve Zelve'deki final çekimlerine katılan ünlü aktör, Pamukkale'de de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile görüşerek, tanışma imkanı buldu. İranlı ünlü yönetmen Bahman Ghobadi'nin ''Gergedanın Son Şiiri'' adlı film çekimleri için Mart ayında Türkiye'ye gelen İtalyan asıllı oyuncu Monica Bellucci de iş arasında turistik gezi yapma imkanı bulan ünlülerden oldu. Bellucci, filmin İstanbul ve Nevşehir'deki çekimleri sırasında, bu 2 kentin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti. Podyumların göz alıcı yıldızları, bu yıl Türkiye'de çıktıkları defilelerde parladı. Victoria's Secret'in birbirinden ünlü mankenleri, bu yıl iş için Türkiye'deydi.