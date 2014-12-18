Dünya yıldızı Marco Reus'a ibretlik ceza

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Marco Reus'a ehliyetsiz araç kullanmaktan 540 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 550 bin TL) para cezası verildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'ta forma giyen Marco Reus, ehliyetsiz araç kullanmaktan 540 bin Euro para cezası aldı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, daha önce yapılan rutin kontrolde yıllardır ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen Reus hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

Savcı Henner Kruse tarafından açılan soruşturma safhasında 2011 yılından bu yana 6 kez ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıkan Alman futbolcunun, aylık kazancının 180 bin Euro olması nedeniyle toplam 90 gün karşılığı 540 bin Euro'luk bir para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Reus'un daha önce 5 kez de yüksek hızdan dolayı ceza aldığı ortaya çıkarken, 25 yaşındaki futbolcunun bunları ödediği kaydedildi.

Borussia Dortmundlu yıldız oyuncunun 18 yaşındayken bir sürücü kursuna müracaat etmesine rağmen sınava girmediği ve hatasının farkında olduğu da vurgulandı.

Reus'un avukatı, müvekkiline ehliyet alması konusunda herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ve sınava girerek alabileceğini söyledi.

Ehliyeti olmamasına karşın lüks arabalara tutkusuyla bilinen Marco Reus'un birden fazla spor otomobili ve jeep sahibi olduğu biliniyor.