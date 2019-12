Dünya yıkılsa jetlerinden vazgeçmiyorlar

Küresel mali krizin başaktörleri olarak gösterilen Wall Street CEO'ları iş gezilerinin yanı sıra özel gezilerine de şirket jetleriyle gidince eleştirilerin odağındaki kişiler olmuştu. Tüm eleştirilere rağmen CEO'lar jetle seyahat etmekten vazgeçmiyor.



Küresel mali krizin en fazla hissedildiği Wall Street'te sular durulmuyor. 2008'i dünya ekonomilerine dar eden ABD kaynaklı mali kriz Wall Street CEO'larını ilgilendirmemiş gibi görünüyor.



Krizle birlikte kabarık primlerinden olan CEO'lar iş gezilerinin yanı sıra özel gezilerini de yılın ikinci yarısında milyarlarca dolar zarar yapan şirketlerin jetleriyle yapmaya devam edince eleştirilerin oda noktası oldu.



ORTA MENZİLLİ UÇUŞUN MALİYETİ 30 BİN YTL



Associated Press'in (AP) yaptığı bir araştırmaya göre özel jetlerle gerçekleştirilen bir uçuşun sadece yakıt maliyeti 20 bin dolar. (Yaklaşık 30 bin YTL). Buna pilot ve kabin görevlerinin ücreti de eklenin miktar daha da artıyor.



Tüm dünya ülkeleri ekonomik krizle boğuşurken Walll Street CEO'ları lükslerinden taviz vermiyor.



AIG BAŞI ÇEKİYOR



2008'in ikinci yarısında patlak veren ABD kaynaklı mali krizde iflasın eşiğine gelen ve kurtarma paketinden 150 milyar dolar pay alan dev sigorta şirketi AIG'in şu anda 7 adet özel jeti bulunuyor. Amerikan Havacılık Kurumu'nun (FAA) verilerine göre ABD'de en fazla uçuş gerçekleştiren iş jetleri AIG'e ait.



AIG sözcüsü yapılan eleştiriler üzerine,"Kısıntı çerçevesinde uçaklarımızı artık eskisi kadar kullanmıyoruz. Hiç kullanmıyoruz diyemem ancak uçuşları minimize ettik" şeklinde konuştu.



AIG'in maliyet kısıntısı kapsamında bu yıl sonuna kadar 2 adet jetini satışa çıkarması bekleniyordu. AIG'in yanı sıra kurtarma paketinden toplamda 120 milyar dolar pay alann Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan ve Morgan Stanley'in CEO'ları, şirket jetleriyle seyahat yapma alışkanlığını henüz bırakmış değil.



JPMorgan verilerine göre Eylül ayından itibaren ABD'de özel jet kullanımı yüzde 52 oranında düşüş kaydetti.



KURTARMA TALEBİNE DE JETLE GİTTİLER



Krizden en fazla yaran alan otomotiv şirketlerinin CEO'larının hükümetten yardım talebi istemek için Detroit'ten Washington'a kendi şirketlerinin özel jetleriyle gitmesi eleştirilere neden oldu. Koltuklarından olmak istemeyen CEO'lar daha sonra Detroit dışında düzenlenen bir toplantıya otomobille gitmek zorunda kaldı. Henüz konu soğumamışken FAA'nın verileri, CEO'ların lükslerinden bir türlü vazgeçemediğini ortaya koyuyor.



INTEL KULLANMIYOR



Dünyanın en büyük bilgisayar çipi üreticisi Intel ise üst yöneticilerini tarifeli uçaklarla seyahat ettiriyor. Şirket sadece en üst düzey yöneticilerini deniz aşırı seyahatlerde güvenlik nedeniyle kiraladığı jetlerle seyahat ettiriyor.



İşte FAA'nın verilerine göre şirketler ve sahip oldukları jetler;



Citigroup: Grubun, üst düzey yöneticileri taşımak kurduğu 'Citiflight' adlı bir alt kuruluşu var. FAA verilerine göre Citiflight'a kayıtlı 4 adet jet ve bir adet helikopter bulunuyor.



Şirketin eski CEO'su Charles Prince'ın 2007'de ailesiyle birlikte gittiği tüm özel gezilere 'güvenlik' nedenyile şirket jetleriyle gittiği ve bunun Citigroup'a maliyetinin 170 bin doları bulduğu ifade edildi.



Morgan Stanley:FAA hayıtlarınıa göre şirket üzerine kayıtlı iki adet özel jet bulunuyor.



JPMorgan: Şirket adına kayıtlı 4 adet özel jet bulunuyor. Şirkete ait en lüks jetin fiyatı 47.5 milyon dolar.



Bank of America: FAA kayıtlarına göre bankaya kayıtlı 9 adet özel jet bulunuyor.



Wells Fargo: Şirketin kayıtlı 1 adet özel jeti bulunuyor.