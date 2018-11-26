Dünya Yetenek Endeksi açıklandı; Türkiye kaçıncı sırada?

İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management (IMD) tarafından yapılan Dünya Yetenek Endeksi listesi açıklandı. İsviçre'nin ilk sırada yer aladığı listede Lüksemburg ikinci olurken Türkiye 51. sırada yer aldı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, İsviçre merkezli ekonomi okulu International Institute for Management (IMD) tarafından 2005 yılından bu yana yapılan Dünya Yetenek Endeksi açıklandı. İşte ilk 10’da yer alan ülkeler :

1-İsviçre

2-Lüksemburg

3- Norveç

4-Avusturya,

5- Hollanda

6-Kanada

7-Finlandiya

8-İsveç

9-Danimarka

10-Almanya,

Türkiye ise listede 51’inci sırada yer aldı. Endeksin ilk yayınlandığı 2005 senesinde ise 39. sıradaydık ve yaşanan gerileme oranı oldukça yüksek.