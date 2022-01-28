Dünya yazarı Talip Aktaş: TCMB, 'yüksek enflasyon sebep, yüksek faiz sonuçtur' diyor

Dünya gazetesi yazarı Talip Aktaş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kanunu görev ve yetkiler madde 4'de yazan 'fiyat istikrarını sağlama' görevinin neden önemli olduğuna ilişkin olarak diyor ki, fiyat istikrarının sağlanmasıyla; Ekonomide büyüme potansiyeli artar, Faiz oranları daha düşük olur, verimsiz harcama ve yatırımlar azalır, Para ikamesi (dolarizasyon) azalır, Gelir dağılımının bozulması önlenir. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide faiz oranları daha düşük olur. Özetle diyor, TCMB; 'Yüksek enflasyon sebep, yüksek faiz sonuçtur.' " ifadelerini aktardı.

Aktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Politika faizini önemsizleştirdik" söylemini hatırlatarak şöyle dedi:

"Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak ve fiyatlar genel seviyesini yani enflasyonu düşük tutmak için kullanacağı temel aracın, 'politika faizi' olduğunu söylüyor. Kısa süre önce resmi ağızlardan TCMB’nin belirlediği politika faizinin artık 'önemsizleştirildiği' açıklaması geldi. Bu açıklama, gerçekte fiili durumun teyidi niteliğinde. Zaten politika faizi ile kredi-mevduat faizlerinin birbirinden koptuğu ve aradaki makasın hızla açıldığı dikkate alındığında, TCMB’nin belirlediği faiz oranı üzerinden iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkileme gücünün de ortadan kalktığı açık ve net.

Enflasyonla mücadelenin temel aracı olan politika faizi işlevsizleştirildiyse, buradan enflasyonla mücadelenin de terkedildiği ya da market denetimlerinin “başarı”sına bırakıldığı sonucunu çıkarmak mümkün."

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