Dünya yazarı Oğuz: Yüksek enflasyon 500 TL'lik banknotu gündeme getirebilir

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, yükselen enflasyon sebebiyle 500 TL'lik banknotların yeniden gündeme gelebileceğini yazdı. Oğuz "Dolar kurundaki tırmanışa bakıldığında bunun hiç de uzak bir ihtimal olmadığı ortada" ifadelerini kullandı.

Oğuz, kurdaki hızlı tırmanışın lirayı erittiğini ve 200 TL'lik banknotun 22 dolara karşılık geldiğine işaret etti. Şeref Oğuz "Kayıp Yıllar 1990’larda yüksek enflasyon yüzünden her 3 yılda paramıza 1 sıfır ekliyorduk. Şimdi enflasyon, banknotlarımızda aynı etkiyi oluşturma riski taşıyor. Sanal ticaretin yaygınlaşması da cepte banknot saklama gereğini azalttığından sıfırların yavaş yavaş liraya eklendiğini hissedemeyebiliriz." dedi.

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