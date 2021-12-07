Dünya yazarı Oğuz: İhracat, ‘pahalıya üret ucuza sat’ ile rekora gidemez

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "İhracat ‘pahalıya üret ucuza sat’ ile rekora gidemez" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Oğuz ihracat dövizi elde etmek için daha çok mal üretilmesi gerektiğini belirterek " İthal girdisi olan şirketlerin maliyetleri, kur etkisiyle daha da artacak" dedi.

Oğuz, sanayi şirketlerinde kur esnekliği oluşsa da kur etkisinin tüm firmalar üzerinde hissedileceğini ifade ederek yazısında şunları kaydetti:

"Bu da ihracatta rekor kovalarken, ülkede üretilen ihraç ürünlerinden, giderek daha fazlasını ihraç etmekle neticelenecek.

Çare? Elbette katma değeri yüksek ürün üretmek ve ihracatın kilogram fiyatını artırmak… TİM’in inovasyon gayreti, hükümetin Ar-Ge teşvikleri bu yüzden hayatidir ve kilogram fiyatını artırmayan teşvikleri çar çur etmeyi bırakma zamanıdır."