Dünya yazarı Oğuz: Benim resmi kurumların toplantılarından aldığım izlenim; 'her şeyin farkındayız, riskleri de görüyoruz ama bir şey yapamıyoruz'

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, ekonomide en önemli göstergelerden birinin "risk" olduğunu ifade ederek " Risk göstergelerini okuyabilenler; geleceğe ilişkin tedbir alır, yöntem geliştirir ve yol alır. Kazanır, kazandırır. Ancak risk göstergeleri önünüze geliyor ve bunlar hoşunuza gitmiyor, değiştiriyorsanız, durum da değişir" dedi.

Türkiye'nin risk primlerinde değinen Oğuz, enflasyon, dolar ve Kredi Risk Primlerinin yüksekliğine dikkat çekerek yazısında şöyle dedi:

"Böyle durumlarda resmî kurumlar daha sık toplantı yaparlar. Açıklamalarda bulunurlar. Benim toplantılardan aldığım izlenim; 'her şeyin farkındayız, riskleri de görüyoruz ama bir şey yapamıyoruz, zira elimizden bir şey gelmiyor' yönünde. İşte bu çaresizliktir toplumları çürütür."