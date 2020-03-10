Dünya yazarı Arslan işsizlik rakamlarını yorumladı: Bu kadar sert bir istihdam düşüşü soru işaretleri doğuruyor

Dünya gazetesi yazarı H. Bader Arslan, 2019 yılı aralık ayı işsizlik rakamlarını yorumladı. Arslan, “Yılın son ayında 4 milyon 570 bin işsiz ile işsizlik oranı yüzde 13.7’ye çıktı. Böylece TÜİK’in yeni veri sersinin başladığı 2014’ten beri en yüksek Aralık ayı işsizliği 2019’da görülmüş oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

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Arslan, "Ekonomi son 12 ayda sadece 3 bin istihdam yaratabildi. İşsiz sayısı ise bu dönemde 92 bin kişi arttı. Nüfus 1 milyon kişiye yakın artış gösterirken bunun sadece 95 bini işgücü piyasasına yansıdı (3 bin istihdam artışı, 92 bin işsiz artışı) Kalan 900 bine yakın insan ise işgücü piyasasından çekildi. Bu da işgücüne katılım oranının ilginç bir şekilde düşmesine neden oldu." ifadesini kullandı.

Arslan,”Bakın son altı yılda Kasım ayından Aralık ayına geçerken çalışan sayısı ne kadar azalmış ve işsiz sayısı ne kadar artmış. 2018 sonu ekonomideki durgunluğun en sert dönemlerinden biriydi. O nedenle çalışan sayısında 659 bin azalma olurken, işsiz sayısı 341 bin artmış. Ama 2019 da 2018’i pek aratmamış. Çalışan sayısı 511 bin azalırken, işsiz sayısı 86 bin artmış. Ekonomide toparlanma başlamışken bu kadar sert bir istihdam düşüşü soru işaretleri doğuruyor.” düşüncesini dile getirdi.

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