Dünya yazarı Arolat: Sanayi üretimindeki artış düşük ve orta teknolojide yoğunlaşıyor; dolar cinsinden kilogram ihracat değeri 1.5 doları geçemiyor

Dünya yazarı Osman Arolat, "Düşük ve orta teknolojide yoğunlaşan sanayi üretimi yine arttı ancak dolar cinsinden kg (kilogram) ihracat değeri 1.5 dolar çıtasını geçemiyor. Son 20-25 yıldır değişmeyen bu kaderi değiştirmenin yolu yüksek teknolojiye destek ve hukuk devletinden geçiyor" dedi.

Arolat bugünkü yazısında dün açıklanan mayıs ayı sanayi üretim oranlarını değerlendirdi. Arolat, aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 40 artışı olumlu olarak kabullenmek yerine konunun irdelenmesi gerektiğini aktardı.

Arolat, asıl bakılması gerekenin üretimde kullanılan teknoloji ve "katma değer" olduğunu söyleyerek şöyle yazdı:

"Mayıs 2021’de düşük teknolojili üretim yıllık yüzde 42.1 artış göstermiş. Orta-düşük teknolojilerde bu yıllık olarak yüzde 47.1 artış oluşturmuş. Orta-ileri teknolojiler yıllık düzeyde yüzde 46.9 artış göstermiş. İleri teknoloji üretiminin artışı ise yıllık yüzde 14.6 ile sınırlı kalmış. Çıkaracağımız sonuç çok açık: Sanayi üretimimiz düşük ve orta teknolojide yoğunlaşıyor. Bu son 20-25 yılın değişmeyen gerçekliği. Yüksek teknolojili üretimde yıllık artış varsa da bu çok sınırlı, ihracat üstünde etkisi yok gibi. Türkiye sonuçta 'yığınsal ilksel mal üreticisi' konumunda kalıyor. Ülkenin dolar cinsinden kg (kilogram) ihracat değeri 1,5 dolar çıtasını geçemiyor."

Arolat, çözümün ise yüksek teknolojiye verilecek teşviklerin artırılması olduğunu ifade ederek şöyle yazdı:

"Teşvik sistemimizi yeniden ele almalıyız. Yüksek teknolojiye ağırlık verecek yeni bir model gerekiyor. Hukuk devletine dayalı olduğunu garantileyen “güven” öğesini de ışınlamak ve beklenen reformları da yapmak gerekiyor. Başka yolu yok..."

Yazının tamamı için tıklayın