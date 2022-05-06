Dünya yazarı Alaattin Aktaş'tan enflasyon değerlendirmesi: Yıllık oranların yönü aralıktan önce aşağı dönmeyecek

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK verilerine göre yüzde 70'e dayanan yıllık enflasyonu değerlendirdiği yazısında, "Eğilim yıl sonuna kadar böyle. Belki artış hızı yavaşlayacak ama yıllık oranların yönü aralıktan önce aşağı dönmeyecek" dedi.

Aktaş, "Önlem görünümlü söylemlerle" sorunun üstesinden gelinmeye çalışıldığını söylerken, "Aralık ayı geldi mi geçen aralıktaki düzeyin altında bir oranda kalınacak, ki bu gayet normal, o zaman da yıllık oran düşecek. Bu muhtemelen ocakta da olacak. Biz de bu durum karşısında 'Aman ne güzel, enflasyon düşüyor' diye mutlu mu olacağız yani..." dedi.

Aktaş, yazısında şunları kaydetti:

"Herhangi bir ürünün fiyatını yüzde 100 artırıp 10’dan 20’ye çıkar, sonra fiyat uzun süre 20 düzeyinde kalsın ve bunun adına istikrar de! Artış olmaması da bir istikrar tamam ama o ürünü uzun süre 10 liraya, 11 liraya tüketmek ve arada çok az oranda artış yaşamak varken 20’de sağlanacak istikrar çok mu anlamlı? Yapılmaya çalışılan bu! 'Bakın 20’de nasıl istikrar sağladık, artık pek artış yaşanmıyor...'

Kaldı ki fiyatları öyle 20’ye çıkarıp orada yatay tutmak da pek mümkün olmayacak. Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 122’yi buldu. Üretici-tüketici kıyaslamasını yaparak artış oranlarının mutlaka eşitlenmesi beklemek doğru değil tamam ama bir yansıma yaşanacağı da ortada. Tarım ürünlerindeki fiyat artışı da aynı şekilde çok hızlı. Yaz ayları geldiğinde umulan ölçüde bir fiyat gerilemesi yaşanması çok zor. Tüketici fiyatlarına dalga dalga yeni yansımalar olacak ve döviz ile enerji ve gıda maddelerinden kaynaklanacak uluslararası etkilerle oran daha da yukarı gidecek."