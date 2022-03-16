Dünya yazarı Alaattin Aktaş: Hükümet kurun yükselmesine yol açacak politikalar uygularsa, akaryakıt da daha pahalı olur ya da tersi yaşanır

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, akaryakıtın tüm mal ve hizmetlerin fiyatında temel girdi olduğu için herkesi etkilediğini belirterek, "Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirleyen bir merci yok. Ama hükümetin dolaylı etkisinden söz edilebilir. Çünkü akaryakıt fiyatlarının oluşmasında esas olan döviz kurunun yüksek ya da düşüklüğü hükümetin politikalarına bağlı. Hükümet kurun yükselmesine yol açacak politikalar uygularsa haliyle akaryakıt da daha pahalı olur ya da tersi yaşanır.

Hükümetin bir etkisi de tabii ki vergiler. Akaryakıttan alınan vergileri artırıp azaltmak suretiyle fiyatları etkilemek mümkün. Örneğin geçen yıl eşel mobil olarak bilinen uygulama çerçevesinde bir dönem ÖTV’den feragat edilmesi gibi. Bu iki araç dışında akaryakıt fiyatları konusunda hükümetin de hiçbir etkisi yok" diye yazdı.

Akaryakıt fiyatlarının İtalya'nın Genova şehrindeki borsada yapılan alım satımla belirlendiğinin altını çizen Aktaş, "Türkiye’de motorinin benzinden daha ucuz olmasına alışkınız. Bu durum tersine döndü, nedeni de borsada oluşan fiyat dengesinin değişmesi. Özellikle savaş yüzünden motorine talep arttı ve bizim ölçü aldığımız Genova’da fiyatlar yükseldi. Motorin fiyatlarının benzine göre çok daha hızlı artmasında motorin üreten rafinerilerin ağırlıkla Rusya'da bulunması da etkili oldu.

Dolayısıyla Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının seyriyle ham petrol fiyatlarının seyrini karşılaştırmak temelde yanlış değil ama daha sağlıklı sonuç elde etmek için ürün borsasındaki fiyatlara da bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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