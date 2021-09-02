Dünya yazarı Aktaş: Yüzde 21.7'lik büyümenin abartılacak bir yanı yok; pandemi yüzünden çöken ekonomi toparlanıyor, o kadar

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "İkinci çeyrekteki yüzde 21.7'lik büyümenin fazla abartılacak bir yanı yok. Geçen yıl pandemi yüzünden çöken ekonomi, toparlanıyor; o kadar" dedi.

Aktaş, verileri 2020 yılıyla kıyaslamanın doğru olmadığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Yüzde 21.7'nin sürpriz bir yanı yok.

Aslında birçok veriyi kıyaslamada 2020 doğru bir yıl değil. Çünkü 2020'deki hızlı çöküşler de 2019 ile kıyaslanmayacak boyuttaydı.

Dolayısıyla bu yılki GSYH (gayri safi yurt içi hasıla) büyüklüğünü 2020 ile değil, önceki yıllarla kıyaslamakta yarar var.

Bu yıl ikinci çeyrekteki GSYH her ne kadar geçen yıla göre yüzde 21.7 büyümüşse de 2019'a göre büyüme yüzde 9.1, 2018'e göre yüzde 7.4.

2018'den 2021'e, üç yıl ve büyüme yüzde 7.4... Yine aynı yılların ilk yarısına göre hesap yapalım, üç yıldaki büyüme yüzde 8.2...

Yani tam bir çanak eğrisi oluşmuş durumda. 2018'den sonra başlayan ve geçen yıl pandemi yüzünden dip yapan GSYH, bu yıl adeta bir tırmanış gösterdi ve doğal olarak geçen yılın çok üstüne çıktı, 2018'in de bir miktar üstünde gerçekleşti. Ama dikkat edelim 2018'den bu yana olan üç yıllık artış yüzde 7-8 dolayında. Nüfus artışını, mülteciler yüzünden pastayı paylaşanların daha da arttığını dikkate alırsak üç yıl için yüzde 7'ye, 8'e büyüme bile denmez."